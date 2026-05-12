به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شریفی ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری معاونان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز که به مناسبت هفته سلامت برگزار شد، بیان کرد: دانشگاه متولی است و تامین کننده نیست به گونه ای که ۲۰ درصد در زیرساخت های سلامت نقش دارد و ۸۰ درصد بین بخشی است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه سازمان بهداشت جهانی در هفتم آوریل تاسیس شده است، گفت: هر سال بر مبنای چالش های رصد جهانی شعاری انتخاب می‌کنند که امسال «همه با هم برای سلامت در کنار علم بایستیم» به عنوان شعار محوری گزیده شده است.

وی ادامه داد: هدف از انتخاب این شعار، خارج شدن از فرد گرایی و انجام کار جمعی است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه سلامت تنها منظور سلامت جسمی نیست بلکه جنبه های روانی، اجتماعی و ...ملاک است، تصریح کرد: متاسفانه در خوزستان باور و رفتارهای غلط بسیار است که در تلاش هستیم سواد سلامت و خود مراقبتی را بالا ببریم چرا که کمتر از ۴۰ درصد مردم خوزستان سواد سلامت دارند.

شریفی افزود: چنانچه پیشگیری را رعایت نکنیم باید به سمت درمان رفت که زمان بر و امروزه هزینه بر است؛ امروز بنا به دلایلی فقر و بیماری با هم مرتبط هستند.

وی عنوان کرد: تا پیش از سال ۶۴، از هر یک هزار نفر تولد، ۲۰۰ نفر یک سالگی را نمی دیدند اما امروز این شاخص در خوزستان برای اولین بار به ۵.۷ نفر رسیده که برگ زرینی در تاریخ بهداشت استان است.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان بیان کرد: امسال در جنگ رمضان یک مورد اپیدمی نداشتیم و ضریب اشغال تخت شاید زیر ۵۰ درصد بوده است.

شریفی با اعلام اینکه در حوزه سلامت روان خط های بسیاری راه اندازی شده است، اظهار کرد: شماره ها ۱۹۰ و ۴۰۳۰ از جمله آن ها هستند که کارشناسان شبانه روز آماده پاسخگویی به شهروندان هستند.

وی با بیان اینکه در مرکز بهداشت استان چهار استراتژی وجود دارد، افزود: پزشکی خانواده و نظام ارجاع اولویت اول است که دانشگاه یک میلیون و ۵۰۰ هزار جمعیت روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر تحت پوشش دارد.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: ۱۰ تا ۱۵ درصد به ارجاع تخصصی و فوق تخصصی نیاز دارند که باید با هماهنگی درمان صورت گیرد تا رایگان باشند. البته تا زمانی که زیرساخت ها تامین نشود نمی توان به صورت کامل این برنامه را پیش برد.

شریفی به جوانی جمعیت اشاره و عنوان کرد: دشمنان چشم طمعی به کشور دارند و لحظه ای غفلت نمی‌کنند؛ در حال حاضر ۹۰ میلیون نفر جمعیت داریم که اگر با تی اف آر ۱.۶ ادامه دهیم در سال ۱۴۸۷ به ۳۰ میلیون نفر می‌رسد که نیمی سالمند خواهند بود.

وی گفت: در حوزه سیاست های جمعیتی رتبه نخست کشور را کسب کرده ایم؛ همچنین در بین دانشگاه ها در حوزه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در سطح کشور به عنوان پایلوت انتخاب شده ایم.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه هانتاویروس در گذشته وجود داشته که سالانه ۱۰ تا ۱۰۰ هزار نفر را در دنیا مبتلا می کرده، گفت: یکی از دلایل پررنگ شدن آن این بوده که در یک کشتی ۱۰ نفر مبتلا و سه نفر کشته شده که البته هنوز دلیل اصلی مرگ و میر اعلام نشده است اما اقدامات آموزشی لازم این زمینه در حال انجام است.

شریفی به واکسن MMR، سرخک و سرخچه اشاره کرد و ادامه داد: همزمان با استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، خوزستان نیز برای واکسن های مذکور انتخاب شده که متولدین ۱۲ اردیبهشت ۹۹ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ به بیماری مبتلا شدند و ۲۵۰ هزار کودک در این رنج سنی داشتیم که در ۱۰ روز اخیر تاکنون ۱۵۷ هزار نفر واکسن دریافت کرده اند.

وی تاکید کرد: با واکسیناسیون به دنبال حذف سرخک هستیم، ریشه کنی فلج اطفال و کزاز کودکان را انجام داده ایم.