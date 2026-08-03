۲۰۰۰ قلم دارو برای زائران اتباع در حمیدیه تأمین شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری کایدان صبح امروز دوشنبه در حاشیه بازدید از یادمان ثامن‌الائمه(ع) شهرستان حمیدیه و بررسی روند خدمات سلامت به زائران اتباع اظهار کرد: فرآیند تأمین دارو و ملزومات پزشکی مورد نیاز درمانگاه این یادمان از ساعات ابتدایی روز آغاز شد و اقلام ضروری با هماهنگی معاونت غذا و دارو در اختیار تیم‌های درمانی قرار گرفت.

وی گفت: پس از ابلاغ دستور رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برای تأمین نیازهای دارویی درمانگاه ثامن‌الائمه(ع)، داروهای مورد نیاز در ساعات نخست صبح فراهم شد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز افزود: ملزومات مصرفی، داروهای تزریقی و اقلام ضروری مورد نیاز برای اقدامات اورژانسی نیز تهیه و در اختیار معاونت درمان و پزشکان مستقر در درمانگاه بهداری جنوب قرار گرفت.

حیدری کایدان با اشاره به بازدید میدانی هیئت‌رئیسه و مدیران دانشگاه از این یادمان بیان کرد: وضعیت بیماران و روند ارائه خدمات درمانی به مراجعه‌کنندگان بررسی شد و زائران پس از ارزیابی اولیه برای دریافت خدمات لازم به درمانگاه هدایت شدند.

وی توضیح داد: داروهای گوارشی، ضد درد و مسکن از جمله آپوتل، داروهای مورد نیاز پزشکان و ملزومات مصرفی درمانی متناسب با نوع مراجعات زائران تأمین شده است تا روند درمان بدون وقفه ادامه یابد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: داروخانه پشتیبان شهرستان حمیدیه نیز در آماده‌باش قرار دارد و سرم و داروی مورد نیاز برای پشتیبانی از درمانگاه ثامن‌الائمه(ع) در نظر گرفته شده است.

وی گفت: از مجموع نزدیک به دو هزار قلم دارو و ملزومات پیش‌بینی‌شده برای این فرآیند، حدود یک هزار قلم داروی اورژانسی برای پاسخگویی فوری به نیازهای درمانی زائران تأمین شده است.

حیدری کایدان درباره خدمات دارویی در پایانه مرزی چذابه افزود: درمانگاه شهید هاشمی در این پایانه به‌صورت رایگان و شبانه‌روزی به زائران خدمت می‌دهد و داروهای مورد نیاز در درمانگاه و داروخانه مستقر در این مرکز به‌طور کامل تأمین شده است.

وی تصریح کرد: داروسازان و تکنسین‌های دارویی مستقر در پایانه چذابه به‌صورت شبانه‌روزی فعال هستند و این خدمات تا چند روز پس از اربعین برای تداوم پشتیبانی دارویی زائران ادامه خواهد داشت.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در پایان گفت: دانشگاه با تمام توان در کنار زائران و تیم‌های سلامت مستقر در مناطق مرزی قرار دارد و تأمین دارو، ملزومات پزشکی و پشتیبانی مراکز درمانی تا پایان عملیات اربعین ادامه می‌یابد.