کنارکوه: حضور مردم در خیابان پشتوانه میدان جنگ و دیپلماسی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد کنارکوه سه شنبه شب در جمع مردم روستای حصار شهرستان دیلم گفت: حضور جدی مردم در میدان، همان مطالبه مقام معظم رهبری است و باید تا پایان این جنگ بهصورت حداکثری در میادین حضور داشته باشیم.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم افزود: بخش مهم دیگری از حضور بیبدیل مردم در میدان، وجدان درونی و بیدار جامعه ایران اسلامی است؛ مردمی که زورگویی را تحمل نمیکنند.
وی ادامه داد: ولایتمداری و ولایتپذیری مردم باعث دفع نقشههای شوم دشمنان از ابتدا تا امروز شده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی دیلم همچنین با اشاره به نقش مردم در میدان گفت: خیابان بر مذاکره اثرگذار است و پشتوانه میدان، حضور مردم خواهد بود؛ حضوری که میتواند دست مسئولان را در عرصههای مختلف بازتر کند.
نظر شما