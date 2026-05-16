مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از تحصیل بچه‌ها در شرایط جنگی و به صورت مجازی برگزار شده است و در نتیجه قطعاً با یک افت تحصیلی مواجه خواهیم بود، گفت: تلاش وزارت آموزش و پرورش در طول سال تحصیلی در قالب برنامه‌های کیفیت‌بخشی ادامه داشته است. یکی از این برنامه‌ها، تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان است؛ چه در شرایط عادی و چه در شرایط اضطرار کشور.

آذرکیش با یادآوری تجربه مشابه در دوران کرونا تأکید کرد: ما قبلاً در دوران کرونا نیز چنین طرحی را داشتیم که تحت عنوان «طرح تقویت بنیه علمی در دوره تابستان» اجرا می‌شد.

وی تصریح کرد: امسال نیز که در شرایطی هستیم که آموزش‌ها در حال انجام است، پس از ثبت نتایج ارزشیابی (امتحانات)، تصمیم‌گیری خواهد شد که این بحث جبران افت تحصیلی را در طول تابستان و یا در شروع سال تحصیلی آینده برای تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان اجرا کنیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش در پایان خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها از طریق اداره کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ می‌شود. انشالله با اجرای این برنامه‌ها بتوانیم افت تحصیلی ناشی از شرایط اضطرار را جبران کنیم.