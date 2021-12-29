پرداختن به دوگانه آموزش و سلامت به صلاح دانش آموزان نیست

رضوان حکیم زاده در پایان سفر یک روزه به استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در خصوص ارزیابی میزان یادگیری دانش آموزان در دوره ابتدایی که یک دوره بنیادی محسوب می‌شود برای تقویت مهارت‌های پایه تلاش‌های بسیاری توسط معلمان صورت گرفته تا فرصت بیشتری را برای یادگیری دانش آموزان فراهم شود.

وی افزود: به دلیل ویژگی‌های دوران کودکی و فضای مجازی و شیوع کرونا بر اساس مطالعات انتظار افت تحصیلی دانش آموزان وجود داشت و بسیاری از دانش آموزان با افت تحصیلی مواجه شدند.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: اولین گام برای جبران افت تحصیلی دانش آموزان طرح پایش دانش آموزان بود که بر اساس آن نتایج تحصیلی دانش آموزان طی سال گذشته با ۲ سال گذشته مقایسه شد و افت تحصیلی دانش آموزان در این مقایسه نمایان شد و دانش آموزانی که ۲ سال گذشته را در مقطع دوم و سوم ابتدایی به صورت مجازی طی کردند در مهارت خواندن و نوشتن به دلیل عدم حضور در کلاس درس و ارتباط با معلم از تسلط کافی برخوردار نبودند.

حکیم زاده بیان کرد: در تابستان امسال گام جبران و تثبیت یادگیری برای دانش آموزانی که نیاز به کسب مهارت بیشتر در سه درس علوم، فارسی و ریاضی داشتند در کشور آغاز شد و این کار با حضور بسیج دانشگاه فرهنگیان و معلمان انجام و تا پیش از سوم شهریور ۱۴ جلسه آموزشی برگزار شد و در سال تحصیلی جاری نیز پس از مشخص شدن نتایج آزمون نوبت اول برای استفاده بهتر از زمان باقی مانده سال تحصیلی این طرح انجام می‌شود.

وی ادامه داد: یادگیری دانش آموزان کلاس اول بخصوص مهارت‌های پایه سواد مسئله ملی است و نگرانی از سطح سواد یک نسل وجود دارد که امیدواریم با تخصیص اعتبارات فرصت اضافی برای جبران این خلأ اختصاص یابد و در سایر کشورهای جهان بازگشایی مدارس بسیار زودتر از کشور ما انجام گرفت.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: تاکنون پنج موج کرونا در کشور تجربه شده و نمی‌توانیم شیوع کرونا را با بازگشایی مدارس مرتبط کنیم و از زمان حضوری شدن مدارس در آبان روند نزولی شیوع کرونا ادامه داشته زیرا کودکان در بسیاری از فعالیت‌ها مانند مسافرت‌ها، دورهمی ها، پارک و بازار حضور دارند و می‌توان گفت مدرسه از بسیاری از این اماکن امن تر است.

حکیم زاده افزود: در گفتگویی که امروز با دانش آموزان انجام گرفت دانش آموزان نسبت به سلامت و رعایت نکات بهداشتی آگاهی داشتند و فرهنگ سازی سواد سلامت روحی نیز می‌تواند در مدارس مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: دوگانه آموزش و سلامت به صلاح جامعه نبوده و تضمین سلامت دانش آموزان برای همگان در اولویت بوده اما آموزش و یادگیری نیز به همین ترتیب باید مورد توجه قرار گیرد و وزارت آموزش و پرورش تاکنون تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا بوده و بازگشایی مدارس با نظر این ستاد و حمایت‌های رئیس جمهور صورت گرفته است.

حکیم زاده گفت: بیشترین آسیب در ایام کرونایی متوجه دانش آموزان کم برخوردار شد زیرا دانش آموزان برخوردار به دلیل بالا بودن سطح سواد والدین می‌توانند مشکلات را برطرف کنند اما دانش آموزان کم برخوردار نیز حتی با داشتن گوشی هوشمند دچار مشکل هستند و نیازمندیم از هر گونه دامن زدن بی مورد به خطرات بازگشایی مدارس خودداری شود.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: بر اساس نظرسنجی‌های جدید صورت گرفته خانواده از مضرات حضور دائمی کودکان در منزل اطلاع یافته‌اند و تنها بحث یادگیری مطرح نیست بلکه سلامت روانی، افزایش وزن، کم تحرکی و حضور بیش از حد در فضای مجازی از جمله مشکلات ایام کرونایی بوده و مدرسه در تنظیم نظم زندگی، مهارت‌های ارتباطی و دوست‌یابی مؤثر است.

حکیم زاده گفت: تربیت پیش از دوره دبستان یک دوره یکپارچه بوده که شامل سنین صفر تا سه سال است و متخصصان با نگاه علمی جدید با علوم شناختی و مغز و اعصاب متوجه شدند بیشترین ظرفیت مغز در این دوره بوده و پایدارترین عادت در شکل گیری شخصیت کودک متوجه این سنین است و با گزارشی که به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد مسئولیت این دوره به آموزش و پرورش اختصاص یافت و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک پایه گذاری شد.

وی ادامه داد: محوریت این آموزش‌ها به در این طرح به خانواده‌ها محول شد و پوشش دوره پیش دبستانی به عنوان کلید عدالت آموزشی از ۳۸ درصد به بیش از ۷۰ درصد رسید و تربیت کودک برای اولین بار متوجه قرار گرفت و انجام امورات این حوزه از بهزیستی به آموزش و پرورش انتقال یافت.