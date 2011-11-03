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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۲۳

حاجی بابایی خبر داد:

کاهش 17درصدی افت تحصیلی در سال اول متوسطه

کاهش 17درصدی افت تحصیلی در سال اول متوسطه

وزیر آموزش و پرورش با تایید افت تحصیلی در سال اول متوسطه گفت: امسال شاهد کاهش 17 درصدی افت تحصیلی در این مقطع هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی اظهار داشت: افت تحصیلی در سال اول دبیرستان به دلیل وجود آیین نامه ای خاص و مغایرت آن با برنامه های کلاسهای بالاتر مقطع متوسطه، وجود دارد که این افت سالانه با تلاش وزارت آموزش و پرورش در حال کاهش است.

وی خاطر نشان کرد: در سال اول متوسطه اگر دانش آموزی در یک واحد درسی نمره نیاورد مردود می شود اما در کلاسهای بالاتر آن واحد درسی را می تواند در تابستان همان سال بگذراند لذا این دلیل عمده افت تحصیلی در کلاس اول دبیرستان به شمار می رود.

حاجی بابایی افزود: البته افت تحصیلی دلایل متنوعی دارد از جمله موضوع خانواده، مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که یک بخشی از آن آموزش و پرورش است.
 

وی تاکید کرد: آموزش و پرورش تلاش می کند با برنامه ریزی، تغییر در روشهای تدریس و تغییر در کتب آموزشی این افت را کاهش دهد چنانچه این طی ده سال گذشته اتفاق افتاده و از 37 درصد در سال 80 به 20 درصد در سال 90 رسیده است.

کد مطلب 1451327

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