پنتاگون رقم تجهیزات نابود شده در جنگ ایران را ۴ میلیارد دلار اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی بی اس، «پیت آگیولار» (Pete Aguilar) که از سال ۲۰۲۳ رئیس فراکسیون دموکرات‌ های مجلس نمایندگان بوده است، امروز سه شنبه در نشست استماع یکی از کمیته های مجلس سنای آمریکا در سخنانی خطاب به پیت هگست وزیر جنگ این کشور و یک مقام ارشد پنتاگون، اعلام کرد: در ۲۹ آوریل برآورد هزینه جنگ (تجاوز غیرقانونی آمریکا به ایران) ۲۵ میلیارد دلار بود، اما در حال حاضر فکر می‌ کنیم این رقم به ۲۹ میلیارد دلار نزدیک‌ تر شده است. آیا به روزرسانی جدیدی درباره هزینه جنگ دارید؟ همچنین، برآوردها نشان می دهد که هزینه این جنگ روزانه یک میلیارد دلار است. در این باره توضیحی دارید؟

مدیر ارشد پنتاگون پاسخ داد: بله در نشست پیشین ۲۵ میلیارد دلار بود؛ اما اکنون هزینه جنگ به ۲۹ میلیارددلار نزدیک شده است. دلیل آن هم به دلیل تعمیرات و جایگزینی (تجهیزات نظامی نابود شده) است.

این در حالیست که پیشتر سی‌بی‌اس هزینه واقعی آمریکا در تجاوز غیرقانونی به ایران را نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار و فایننشال‌تایمز این هزینه را صدها میلیارد دلار فاش کرده بودند.