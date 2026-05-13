۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

سی‌ان‌ان: هزینه نهایی جنگ علیه ایران یک تریلیون دلار است

یک رسانه آمریکایی، برآورد وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) درباره هزینه ۲۹ میلیارد دلار در جنگ علیه ایران را فقط یک برآورد اولیه دانست و نوشت این جنگ در نهایت یک تریلیون دلار هزینه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی ان ان در گزارشی نوشت: پنتاگون در آخرین برآورد خود اعلام کرد که جنگ با ایران تاکنون ۲۹ میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته است.

این رسانه آمریکایی افزود: برآورد جدید از برآورد ۲۵ میلیارد دلاری پنتاگون که دو هفته پیش به کنگره ارائه شده بود، بیشتر است.

سی ان ان، برآوردهای غیررسمی خارج از دولت آمریکا را بسیار بالاتر از این برآوردهای دولتی عنوان کرد و نوشت: یک کارشناس مدرسه حکمرانی کندی دانشگاه هاروارد در ماه آوریل گفته بود این درگیری ممکن است در نهایت یک تریلیون دلار برای مالیات‌دهندگان آمریکایی هزینه داشته باشد.

    • IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      3 0
      پاسخ
      هزینه مالی برای آمریکا تا الان که خیلی مهم نبوده آمریکا وقتی پایان جنگیو اعلام میکنه که تعدادکشته شدن سربازاش خیلی بالا باشه که صدای جمهوری خواها با دموکرات‌ها بلند باشه

