به گزارش خبرگزاری مهر، سی ان ان در گزارشی نوشت: پنتاگون در آخرین برآورد خود اعلام کرد که جنگ با ایران تاکنون ۲۹ میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته است.

این رسانه آمریکایی افزود: برآورد جدید از برآورد ۲۵ میلیارد دلاری پنتاگون که دو هفته پیش به کنگره ارائه شده بود، بیشتر است.

سی ان ان، برآوردهای غیررسمی خارج از دولت آمریکا را بسیار بالاتر از این برآوردهای دولتی عنوان کرد و نوشت: یک کارشناس مدرسه حکمرانی کندی دانشگاه هاروارد در ماه آوریل گفته بود این درگیری ممکن است در نهایت یک تریلیون دلار برای مالیات‌دهندگان آمریکایی هزینه داشته باشد.