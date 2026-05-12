احیای باغات یزد با تمرکز بر زیره سیاه؛ رویکردی نوین برای توسعه گیاهان

محمدرضا غفاریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توسعه کشت گیاهان دارویی، به‌ویژه زیره سیاه، از اولویت‌های اصلی این سازمان در حوزه باغبانی است، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی خشک و محدودیت منابع آبی در استان یزد، زیره سیاه به‌عنوان گیاهی دارویی، ارزشمند و کم‌آب‌بر، گزینه‌ای مناسب برای تغییر الگوی کشت در باغ‌های کم‌بازده محسوب می‌شود.

وی افزود: در همین راستا، باغات درجه سه که از نظر کیفیت، تراکم درخت، نوع محصول و میزان بهره‌وری در سطح پایین‌تری نسبت به باغات درجه یک و دو قرار دارند و بخش قابل توجهی از درختان آن‌ها مسن و کم‌بازده است، می‌توانند با کشت زیره سیاه به واحدهای تولیدی فعال تبدیل شوند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به موفقیت‌های حاصل از کشت زیره سیاه، این رویکرد را بخشی از سیاست‌های حمایتی سازمان برای توسعه کشت گیاهان اقتصادی، کم‌آب‌خواه و سازگار با اقلیم یزد عنوان کرد.

غفاریان با تأکید بر ضرورت تغییر الگوی کشت به دلیل محدودیت منابع آبی، خاطرنشان کرد: کشت زیره سیاه با ارزش اقتصادی و دارویی قابل توجه، می‌تواند نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی و ارتقای درآمد بهره‌برداران ایفا کند.

وی همچنین از پیش‌بینی یارانه و حمایت‌های فنی برای تشویق کشاورزان به کشت این محصول خبر داد و تصریح کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی، علاوه بر کمک به مدیریت بهینه منابع آب و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های بخش کشاورزی، زمینه ایجاد درآمد پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی باغداران مناطق روستایی را فراهم می‌کند.