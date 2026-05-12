به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا علیمحمدی در نشست تخصصی بانوان مشاور دستگاه‌های اجرایی استان با محوریت «مدیریت بحران» بر ضرورت آموزش‌های مهارت‌محور برای آمادگی در برابر بحران‌ها و نقش مؤثر مشاوران در حل مسائل زنان و خانواده تأکید کرد.

وی با اشاره به رویکرد دولت وفاق ملی در استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی زنان، اظهار داشت: مشاوران امور زنان می‌توانند با رویکرد مساله‌محور در حل مسائل اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها نقش مؤثری ایفا کنند.

علیمحمدی خاطرنشان کرد:‌ آموزش‌های تخصصی و مهارت‌محور در حوزه مدیریت بحران برای کاهش آسیب‌ها ضرورت دارد چون سرعت عمل و هماهنگی هنگام بحران تعیین‌کننده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان نیز برنامه عملیاتی اضطراری (EOP) را ستون فقرات مدیریت بحران دانست و بر نهادینه‌سازی نقشه عملیاتی، شرح وظایف و برگزاری رزمایش‌های آموزشی در دستگاه‌ها تأکید کرد.

حکمت الله هاشمی با تشریح قانون مدیریت بحران و نقش و مأموریت دستگاه‌های اجرایی در شرایط جنگی، تاریخچه جمعیت هلال‌ احمر و نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر و نیز چگونگی آموزش امداد و کمک‌های اولیه در شرایط جنگی توسط کارشناسان این جمعیت را تبیین کرد.

در پایان این نشست از خانواده شهید امدادگر علیرضا صحبتلو از شهدای جنگ رمضان تجلیل شد.