۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۴

آموزش مدیریت بحران، تاب آوری بانوان را افزایش می‌دهد

زنجان- مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری زنجان گفت: آموزش مدیریت بحران، تاب‌آوری اجتماعی زنان را افزایش می‌دهد و باید برنامه ریزی‌های لازم دراین زمینه بادستگاه‌های متولی صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا علیمحمدی در نشست تخصصی بانوان مشاور دستگاه‌های اجرایی استان با محوریت «مدیریت بحران» بر ضرورت آموزش‌های مهارت‌محور برای آمادگی در برابر بحران‌ها و نقش مؤثر مشاوران در حل مسائل زنان و خانواده تأکید کرد.

وی با اشاره به رویکرد دولت وفاق ملی در استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی زنان، اظهار داشت: مشاوران امور زنان می‌توانند با رویکرد مساله‌محور در حل مسائل اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها نقش مؤثری ایفا کنند.

علیمحمدی خاطرنشان کرد:‌ آموزش‌های تخصصی و مهارت‌محور در حوزه مدیریت بحران برای کاهش آسیب‌ها ضرورت دارد چون سرعت عمل و هماهنگی هنگام بحران تعیین‌کننده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان نیز برنامه عملیاتی اضطراری (EOP) را ستون فقرات مدیریت بحران دانست و بر نهادینه‌سازی نقشه عملیاتی، شرح وظایف و برگزاری رزمایش‌های آموزشی در دستگاه‌ها تأکید کرد.

حکمت الله هاشمی با تشریح قانون مدیریت بحران و نقش و مأموریت دستگاه‌های اجرایی در شرایط جنگی، تاریخچه جمعیت هلال‌ احمر و نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر و نیز چگونگی آموزش امداد و کمک‌های اولیه در شرایط جنگی توسط کارشناسان این جمعیت را تبیین کرد.

در پایان این نشست از خانواده شهید امدادگر علیرضا صحبتلو از شهدای جنگ رمضان تجلیل شد.

کد مطلب 6828160

