گرزین: ۳ هزار بانوی گلستانی آماده ورود به میدان «جهاد تبیین»

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین ظهر چهارشنبه در نشست فعالان فرهنگی و اعضای شبکه بانوان استان گلستان، با اشاره به شکل‌گیری یک ظرفیت کم‌نظیر مردمی در حوزه فرهنگی اظهار کرد: طی هفته‌های اخیر، با تلاش مجموعه‌های مردمی و فرهنگی، نزدیک به سه هزار بانوی داوطلب برای حضور در میدان «جهاد تبیین» اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این میزان مشارکت نشان‌دهنده پویایی جریان فرهنگی در استان است، افزود: این ظرفیت عظیم، یک فرصت راهبردی برای تحول در عرصه تبیین و روایت‌گری محسوب می‌شود و نباید در مرحله شناسایی متوقف بماند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با تأکید بر ضرورت اقدام فوری اظهار کرد: امروز زمان بهره‌برداری از این ظرفیت است و باید با طراحی دقیق، نیروهای داوطلب را وارد میدان عمل کنیم؛ چرا که تأخیر در این مسیر، موجب از دست رفتن فرصت‌های مهم خواهد شد.

گرزین ادامه داد: برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات مشترک با مدیران و فعالان فرهنگی استان با هدف هماهنگی و تقسیم مأموریت‌ها آغاز شده و تلاش داریم با انسجام‌بخشی به این شبکه، عملیات‌های فرهنگی هدفمند را در سطح استان اجرایی کنیم.

تمرکز بر تربیت نیروهای اثرگذار

وی با اشاره به رویکردهای جدید در عرصه فرهنگی گفت: یکی از محورهای اصلی برنامه‌ها، شناسایی و تربیت نیروهای اثرگذار در حوزه «تبیین» است؛ افرادی که بتوانند در میدان، نقش راهبری داشته و با روایت‌گری صحیح، بر افکار عمومی تأثیر بگذارند.

گرزین افزود: در همین راستا، طرح‌هایی نظیر «نفر سوم» و همچنین شکل‌گیری هسته‌های مردمی از جمله هسته‌های بانوان و مادران در دستور کار قرار گرفته که هر یک بخشی از یک منظومه منسجم فرهنگی را تشکیل می‌دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با تأکید بر اهمیت روایت‌گری در فضای اجتماعی اظهار کرد: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت‌های دقیق، کوتاه و اثرگذار است و تجربه‌های میدانی در محلات و فضاهای عمومی نشان داده که این نوع روایت‌گری می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اقناع افکار عمومی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات انجام‌شده در برخی محلات و بازارهای استان، نمونه‌ای از اثرگذاری این رویکرد است که باید تقویت و گسترش یابد.

گرزین با قدردانی از تلاش بانوان فعال فرهنگی استان گفت: شرایط فعلی، فرصتی مناسب برای آغاز مرحله جدیدی از فعالیت‌هاست و انتظار می‌رود با هم‌افزایی دستگاه‌ها و مشارکت مردمی، شاهد اجرای عملیات‌های پی‌درپی فرهنگی در سطح استان باشیم.

وی تأکید کرد: استفاده صحیح از این ظرفیت مردمی، می‌تواند زمینه‌ساز تحولات جدی در عرصه فرهنگی استان گلستان و تقویت جبهه «جهاد تبیین» در کشور باشد.