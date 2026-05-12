۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۳۰

نجات یک نوزاد در قشم با وضعیت علائم حیاتی صفر در بدو تولد

قشم- طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، نوزاد دختری که در بیمارستان قشم با علائم حیاتی صفر (بدون تنفس، بدون ضربان قلب و با پوست کاملاً کبود) متولد شد، با تلاش هماهنگ تیم درمان نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد: مادر ۲۰ ساله و ساکن یکی از روستاهای جزیره قشم، در هفته سی‌پنجم بارداری دوم خود به علت خونریزی و اختلال در ضربان قلب جنین، ساعت ۲ بامداد سه شنبه به بیمارستان پیامبر اعظم(ص) جزیره قشم منتقل شد و متخصص زنان و زایمان، به همراه تیم درمانی با تشخیص شرایط اورژانسی، عمل سزارین را انجام داد.

اگرچه نوزاد در لحظه تولد فاقد هرگونه علائم حیاتی بود، سید محمود احمدی، متخصص اطفال و نوزادان، بلافاصله عملیات احیای قلبی-تنفسی را آغاز کرد.
پس از حدود ۵ دقیقه، ضربان قلب نوزاد بازگشت و نشانه‌های حیاتی به‌تدریج برقرار شد.

به گفته پزشک معالج، روند پایدارسازی وضعیت نوزاد حدود یک ساعت و نیم طول کشید و نوزاد دختر با وزن ۲۴۷۰ گرم، بدون نیاز به دستگاه اکسیژن، با ضربان قلب ۱۱۰، رنگ پوست صورتی و سطح اکسیژن خون ۹۸ درصد به وضعیت پایدار رسید و سپس برای دریافت خدمات تخصصی‌تر به مرکز استان هرمزگان منتقل شد.

