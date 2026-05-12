به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی آمده است: پیرو جلسه روز سه شنبه ۱۴۰۵/۲/۲۲ مابین سازمان تامین اجتماعی و اعضای هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیران تامین اجتماعی، در خصوص نحوه افزایش سالیانه و گام سوم متناسبسازی حقوق مستمریبگیران در سال ۱۴۰۵، مقرر گردید:
١- سازمان ظرف حداکثر پنج روز کاری نسبت به تهیه پیشنهاد اخذ تایید هیئت مدیره و ارسال آن به دولت جهت تصویب اقدام و سپس در خصوص اخذ مصوبه پیگیری مستمر مینماید به نحوی که حتیالمقدور در نیمه اول خرداد، مصوبه اخذ و بلافاصله نسبت به صدور احکام افزایش اقدام شود.
٢- میزان افزایش اصل مستمری مشمولین، مشابه مصوبه شورایعالی کار برای حداقلبگیران معادل ۶۰ درصد و سایر سطوح ۴۵ درصد به علاوه مبلغ ثابت ۱۵.۵۸۶.۴۷۱ ریال تعیین میگردد.
٣- متناسبسازی حقوق مستمریبگیران وفق جز ۲ بند(ر) ماده ٢٨ قانون برنامه هفتم پیشرفت صورت میپذیرد، به نحوی که نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد با ٩٠ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری متناسب گردد.
بنابر این گزارش، مرکز ارتباط مردمی سازمان تأمین اجتماعی به صورت شبانهروزی و با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰ ، بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنماییهای لازم و نیز ثبت یا پیگیری درخواستهای تمامی مخاطبان و ذینفعان سازمان تامین اجتماعی است.
