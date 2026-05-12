ماموستا قادری: امنیت و اقتصاد دو رکن بنیادین حیات انسان است

ماموستا ملا قادر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، امنیت و اقتصاد را دو رکن بنیادین حیات انسان دانست و بر ضرورت تلاش مسئولان برای تأمین ثبات و رفاه جامعه تأکید کرد.

امام‌جمعه پاوه در تبیین اولویت‌های اساسی زندگی اظهار کرد: امنیت و اقتصاد، دو رکن بنیادین در زندگی بشر هستند. هر انسانی پس از پا گذاردن بر عرصۀ زمین، همواره خواهان تمکن مالی و امنیت پایدار بوده است، چرا که این دو اصل، زیربنای آرامش و توسعه در هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند.

وی افزود: تأمین معیشت و امنیت امری ضروری است و بی‌تردید هر حاکم و مسئولی که بتواند این دو رکن را برای مردم فراهم آورد، شایستۀ تکریم است.

این عالم اهل سنت با استناد به آیات وحی، امنیت را نعمتی بزرگ برشمرد و تصریح کرد: خداوند متعال در قرآن کریم به «بلد امین» یا همان شهر دارای امنیت سوگند یاد کرده است. همچنین در دعای حضرت ابراهیم (ع) مشاهده می‌کنیم که ایشان ابتدا امنیت و سپس رفاه و معیشت مردم را از پروردگار مسئلت می‌نمایند؛ این آموزه‌ها درس بزرگی برای ماست که قدردان ثبات و آرامش باشیم.

ماموستا قادری در بخش دیگری از سخنان خود به جمله‌ای از حضرت عمر (رض) اشاره کرد و گفت: سیدنا عمر (رض) می‌فرماید: «مَن أَصلَحَ سَریرَتَهُ أَصلَحَ اللهُ تَعالی عَلانیَتَهُ». هر کس رابطۀ پنهانی خود با خداوند را اصلاح کند، پروردگار متعال امور آشکار و جایگاه او را در میان مردم سامان می‌بخشد.

وی ادامه داد: اگر انسان در خلوت خود با خدایش صادق باشد، خداوند برای او در دل‌های مردم محبوبیت ایجاد می‌کند. ما در میان جامعۀ کرد، همواره شاهد حضور بزرگانی همچون اولیا، مشایخ و عالمان وارسته‌ای بوده‌ایم که چون پیوند قلبی‌شان با خدا استوار بود، مردم نیز احترامی وافر برای آنان قائل بودند.

امام جمعه اهل سنت پاوه با تأکید بر اینکه مبلغان و دلسوزان جامعه باید صبور و متوکل باشند، خاطرنشان کرد: در مسیر حق، همواره ناملایمات وجود دارد، اما الگوگیری از سیره پیامبر اکرم (ص) به ما می‌آموزد که باید با سعه‌صدر در برابر سخنان ناپسند صبور بود و با توکل به مسیر خدمت ادامه داد.

ماموستا قادری در پایان با بازخوانی منش اخلاقی امام شافعی (رض)، ایشان را الگوی قناعت خواند و افزود: این امام بزرگوار ذلت به خاطر دنیا را برنمی‌تابید. ما نیز باید بیاموزیم که با قناعت به روزی مقدر، کرامت خود را برای طمع دنیوی مخدوش نکنیم و همواره با عزت زندگی کرده و با عزت به سوی معبود بشتابیم.