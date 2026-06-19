به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملاقادر قادری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پاوه با تبریک آغاز سال جدید هجری قمری و تسلیت فرا رسیدن ماه محرم، اظهار کرد: محبت و ارادت به خاندان پیامبر اکرم (ص) نقطه اشتراک همه مسلمانان است و شیعه و اهل سنت در عشق به اهل‌بیت (ع) و اندوه مصائب کربلا همدل و هم‌صدا هستند.

وی با اشاره به فلسفه بعثت پیامبر اسلام (ص) و استناد به آیات قرآن کریم، افزود: رسالت پیامبر اکرم (ص) تنها محدود به هدایت ظاهری انسان‌ها نبود، بلکه هدف اصلی ایشان تربیت انسان، گسترش اخلاق، احسان و معنویت و رهایی جامعه از جهل و انحراف بود. به گفته وی، آموزه‌های نبوی مسیر سعادت بشر را ترسیم کرده و مسلمانان باید این سیره را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

امام جمعه پاوه با اشاره به آغاز سال هجری قمری، هجرت پیامبر اکرم (ص) از مکه به مدینه را یکی از سرنوشت‌سازترین رخدادهای تاریخ اسلام دانست و تصریح کرد: این رویداد، آغاز شکل‌گیری تمدن اسلامی و نماد پیروزی ایمان، استقامت و حرکت در مسیر حق بود و مسلمانان در طول قرن‌ها همواره خود را پیرو این مکتب الهی دانسته‌اند.

ماموستا قادری در ادامه با بیان اینکه ماه محرم یادآور یکی از تلخ‌ترین حوادث تاریخ اسلام است، گفت: شهادت امام حسین (ع)، خاندان و یاران وفادار ایشان، قلب همه مسلمانان را اندوهگین می‌کند. اگرچه شیوه‌های عزاداری در مذاهب اسلامی متفاوت است، اما این تفاوت‌ها هرگز از عمق محبت و ارادت اهل سنت به خاندان پیامبر (ص) نمی‌کاهد و همه مسلمانان در غم این مصیبت بزرگ شریک هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه، اظهار کرد: ملت ایران هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده است، اما هر زمان مورد تعرض قرار گرفته، با اقتدار از سرزمین و عزت خود دفاع کرده است. امروز نیز هرگونه توافق یا تفاهم باید با حفظ منافع، عزت و استقلال کشور همراه باشد و نباید آن را به معنای عقب‌نشینی یا تسلیم تلقی کرد.

امام جمعه پاوه با اشاره به آیات قرآن درباره شکست دشمنان اسلام، افزود: همان‌گونه که خداوند در صدر اسلام نقشه مخالفان را ناکام گذاشت، امروز نیز دشمنان ملت ایران در دستیابی به اهداف خود موفق نبوده‌اند. به گفته وی، طرح‌هایی که برای تضعیف و ایجاد بی‌ثباتی در کشور دنبال می‌شد، با ایستادگی ملت ایران و هدایت مسئولان ناکام مانده است.

ماموستا قادری توافق اخیر را دستاوردی سیاسی برای کشور توصیف کرد و گفت: با وجود خسارت‌هایی که در این مسیر بر کشور تحمیل شد، این توافق در صورت حفظ عزت و حقوق ملت می‌تواند نشانه‌ای از موفقیت جمهوری اسلامی در دفاع از منافع ملی باشد. وی همچنین از رهبر معظم انقلاب، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، اعضای شورای عالی امنیت ملی و وزیر امور خارجه به دلیل تلاش در صیانت از منافع کشور قدردانی کرد.

وی تأکید کرد: اگر طرف مقابل به تعهدات خود پایبند باشد، جمهوری اسلامی نیز با حفظ عزت ملی به توافق پایبند خواهد بود، اما در برابر هرگونه توطئه یا اقدام خصمانه، ملت ایران همچنان با اقتدار از حقوق خود دفاع خواهد کرد.

امام جمعه پاوه در پایان با اشاره به هفته جهاد کشاورزی، از تلاش باغداران و کشاورزان منطقه قدردانی کرد و از مسئولان خواست با برنامه‌ریزی و حمایت مؤثر، زمینه رفع مشکلات فعالان این بخش و رونق هرچه بیشتر تولیدات کشاورزی در منطقه را فراهم کنند.