قهرمان اسکیت هرمزگان مدال طلای خود را به شهیده مهدیس نظری اهدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نازنین زهرا ناصری ورزشکار و اسکیت باز و مدال آور کشوری شامگاه سه شنبه با حضور در گلزار شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب با قرائت فاتحه به این دانش آموزان شهید ادای احترام کرد.

وی با حضور در کنار قبر شهیده مهدیس نظری از دانش آموزان اسکیت باز مدرسه شجره طیبه، مدال قهرمانی مسابقات کشوری خود را به این شهید دانش آموز و ورزشکار اهدا کرد.

شهیده مهدیس نظری از ۵ سالگی جزو ورزشکاران نونهال اسکیت باز شهرستان میناب بود که در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ با حمله موشکی آمریکایی و صهیونی به مدرسه شجره طیبه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

گفتی است که در روزهای گذشته مسابقات لیگ اسکیت کشور نیز با یاد این شهیده دانش آموز مینابی برگزار شد.