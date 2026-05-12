به گزارش خبرگزاری مهر، بابک امرایی در جلسهای با حضور نمایندگان پالایش و پخش فرآوردههای نفتی لرستان با اشاره به مذاکرات قبلی با مدیرعامل شرکت پخش و پالایش استان در خصوص راهاندازی جایگاه سوخت CNG در شهر معمولان، اظهار داشت: باتوجهبه نیاز مردم و اینکه معمولان در مسیر جاده قدیم قرار دارد، شرایط برای احداث یک جایگاه سوخت CNG موجود است که پیگیریهای لازم در این زمینه صورتگرفته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر با پیگیری انجام شده، دستگاههای موردنیاز این جایگاه بهصورت رایگان از طرف شرکت پخش و پالایش در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و مابقی زیرساخت از طریق متقاضی تأمین خواهد شد.
فرماندار معمولان، افزود: از تمام سرمایهگذاران بخش خصوصی و دولتی دعوت میشود در راستای خدمترسانی به مردم و احداث جایگاه سوخت CNG تا ۲۸ اردیبهشت درخواست مکتوب خود را به فرمانداری تحویل دهند.
