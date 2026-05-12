۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷

۱۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی دورود آبی شد

دورود - با افتتاح طرح کانال آب‌رسانی روستای «سوران»، ۱۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان دورود آبی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با گرامیداشت هفته بسیج سازندگی، طرح کانال آب‌رسانی روستای «سوران» شهرستان دورود با مشارکت جهاد کشاورزی و بسیج سازندگی سپاه پاسداران افتتاح و به بهره‌برداری رسید؛ طرحی که با اجرای آن، ۱۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه تحت پوشش آب‌رسانی قرار گرفت.

این پروژه با مشارکت جهاد کشاورزی و بسیج سازندگی سپاه پاسداران شهرستان دورود و با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ آغاز و اجرا شده است.

کانال آب‌رسانی احداث‌شده به طول ۵۰۰ متر و به‌صورت پیش‌ساخته U شکل طراحی و اجرا شده که برای نخستین‌بار در استان لرستان مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

