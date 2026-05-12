۱۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی دورود آبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت هفته بسیج سازندگی، طرح کانال آبرسانی روستای «سوران» شهرستان دورود با مشارکت جهاد کشاورزی و بسیج سازندگی سپاه پاسداران افتتاح و به بهرهبرداری رسید؛ طرحی که با اجرای آن، ۱۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه تحت پوشش آبرسانی قرار گرفت.
این پروژه با مشارکت جهاد کشاورزی و بسیج سازندگی سپاه پاسداران شهرستان دورود و با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ آغاز و اجرا شده است.
کانال آبرسانی احداثشده به طول ۵۰۰ متر و بهصورت پیشساخته U شکل طراحی و اجرا شده که برای نخستینبار در استان لرستان مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
