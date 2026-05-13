البرز در جنگ رمضان میزبان مصدومان تجاوز دشمن بود

شهرام صیادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به عملکرد مجموعه درمانی استان در روزهای بحرانی و جنگ تحمیلی سوم و حتی جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: در این ایام نه تنها هیچ مصدومی از استان البرز به سایر استان‌ها اعزام نشد، بلکه از استان تهران نیز مصدومان به کرج منتقل شدند که این موضوع نشان‌دهنده عملکرد مناسب و آمادگی کامل کادر درمان استان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز ادامه داد: مردم باید به پیام‌ها و توصیه‌های بهداشتی توجه جدی داشته باشند و آن‌ها را به‌درستی اجرا کنند تا بتوانیم خدمات درمانی را با کیفیت بهتر و مدیریت مناسب‌تری ارائه دهیم.

وی یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات در شرایط فعلی را مدیریت مراجعات درمانی عنوان کرد و گفت: از مردم درخواست داریم فقط در مواقع ضرورت و شرایط اورژانسی به مراکز درمانی مراجعه کنند تا امکان خدمت‌رسانی مطلوب در شرایط بحرانی فراهم باشد.

صیادی در ادامه با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در استان البرز تصریح کرد: یکی از شاخص‌های مهم نظام سلامت، اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع است که موجب برقراری عدالت در سلامت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هزینه استفاده از خدمات سطح یک و پزشک خانواده برای مردم بسیار ناچیز و نزدیک به رایگان است و مراجعه از مسیر نظام ارجاع می‌تواند ضمن کاهش ازدحام مراکز درمانی، خدمات مناسب‌تر و مراقبت مستمرتری را برای شهروندان فراهم کند.