به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: مدیریت کشور در حوزه سلامت و سایر بخش‌ها با رویه‌های گذشته امکان‌پذیر نیست و برای عبور از شرایط موجود باید تغییرات جدی در شیوه‌های مدیریتی ایجاد شود.

وی با تأکید بر نقش محوری نیروی انسانی در نظام سلامت افزود: پیشرفت در حوزه سلامت صرفاً با تجهیزات پیشرفته محقق نمی‌شود، بلکه نیروی انسانی متخصص، متعهد و دلسوز عامل اصلی ارتقای خدمات است و باید اصالت را به نیروی انسانی داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت مدیریت منابع و مصارف را از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر حوزه سلامت دانست و تصریح کرد: جمعیت بیش از ۶۳۰ هزار نفری کارکنان نظام سلامت موجب می‌شود حتی افزایش‌های محدود در پرداختی‌ها نیز به ارقام بسیار بزرگی تبدیل شود؛ از این رو این حوزه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت هدفمند است.

موهبتی ادامه داد: در شرایط فعلی کشور، حرکت به سمت پیشگیری، اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، ضرورتی مهم برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در نظام سلامت به شمار می‌رود.

وی با اشاره به واقعی نبودن تعرفه‌های خدمات درمانی اظهار کرد: زمانی که تعرفه‌ها واقعی نباشد، افزایش ارائه خدمات به معنای افزایش بدهی‌ها خواهد بود و این موضوع باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

معاون وزیر بهداشت همچنین با اشاره به نیاز کشور در حوزه اورژانس گفت: کشور به بیش از ۵ هزار دستگاه آمبولانس نیاز دارد که خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در این زمینه کمک‌های مناسبی انجام داده است.

وی بر ضرورت نگهداشت صحیح تجهیزات پزشکی تأکید کرد و افزود: حفظ و نگهداری تجهیزات، به‌ویژه در حوزه سلامت، باید با دقت، حساسیت و دلسوزی بیشتری دنبال شود.

موهبتی با اشاره به ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌ها برای حل مسائل کشور بیان کرد: ظرفیت‌هایی مانند مولدسازی، مسئولیت اجتماعی صنایع، توازن منطقه‌ای و مشارکت خیرین باید بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پایان بر مسئله‌محور بودن پژوهش تأکید کرد و گفت: تولید علم زمانی ارزشمند است که به حل مشکلات کشور و پاسخ به نیازهای واقعی جامعه منجر شود.