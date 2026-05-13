به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیته مشترک مدیران سازمان تأمین اجتماعی و مجمع کارآفرینان ایران، در پی سلسله نشست‌های«هم‌اندیشی برای تحول‌آفرینی» با حضور قائم‌مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، جمعی از مدیران ستادی و تعدادی از کارفرمایان، در ساختمان این مجمع برگزار شد.

عادل دهدشتی قائم‌مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این نشست گفت: امسال دولت برای نخستین‌بار، ۲۷۷ همت از مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی را در بودجه ۱۴۰۵ تخصیص داده است.

وی ادامه داد: خروج از بنگاه‌داری در طرح‌های بیست‌گانه توسعه‌ای و تحول‌آفرین سازمان تامین اجتماعی لحاظ شده و حرکت به سوی سهام با ارزش به جای بنگاه‌داری در دستور کار قرار دارد.

دهدشتی افزود: یکی از اقداماتی که در حال انجام است و به‌زودی نتیجه خواهد داد، تعیین ضریب مقطوع پیمان پیش از انعقاد قرارداد است. با تحقق این طرح، حدود ۶۰ درصد پرونده‌های پیمان برچیده شده و بسیاری از مناقشات رفع خواهد شد. اقدام دیگر، اتصال به سامانه‌های مالیاتی است که در صورت تحقق، تمامی امور شفاف و بدون حاشیه خواهد شد.

وی تصریح کرد: نظام بیمه‌ای متمرکز نیز در نیمه دوم سال نهایی می‌شود. با اجرای این طرح، تمامی امور مربوط به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در تمامی شعب قابل پیگیری و انجام خواهد بود و دیگر نیازی به مراجعه به شعبه اولیه وجود نخواهد داشت؛ هر فرد می‌تواند در هر شهر و در هر شعبه خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند.

دهدشتی، توسعه خدمات غیرحضوری را از دیگر برنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی دانست و گفت: در این چارچوب، مراکز درمانی به سیستم مالی و اداری متصل خواهند شد که این امر نقش مهمی در تسهیل خدمت‌رسانی به افراد تحت پوشش دارد.

وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد درآمد سازمان تأمین اجتماعی از طریق دریافت حق بیمه تأمین می‌شود، افزود: بخش عمده منابع سازمان تأمین اجتماعی از مشارکت مالی کارفرمایان حاصل می‌شود. در شرایط سخت اقتصادی تلاش کرده‌ایم بیشترین همکاری را داشته باشیم، اما باید توجه کرد که سازمان تأمین اجتماعی تنها از طریق وصول حق بیمه قادر به انجام مأموریت‌های خود است.

دهدشتی ادامه داد: در حال حاضر ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و در مجموع حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور از خدمات درمانی، مستمری و انواع حمایت‌های اجتماعی بهره‌مند می‌شوند. بنابراین، عدم وصول حق بیمه، مسیر خدمت‌رسانی به جامعه هدف را با اخلال مواجه می‌کند.