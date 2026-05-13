۲۳ عملیات حزب الله علیه رژیم صهیونیستی طی یک روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، حزب الله لبنان با صدور بیانیه هایی از انجام ۲۳ عملیات طی یک روز علیه دشمن صهیونیستی در واکنش به نقض آتش بس از سوی تل آویو خبر داد.

حزب الله تاکید کرد که این عملیات ها در دفاع از کشور و ملت لبنان و در پاسخ به نقض آتش بس و حمله به روستاهای جنوب کشور انجام می شود.

بر اساس این گزارش، مواضع نظامیان صهیونیست در حولا، نزدیک رود دیر سریان، طیر حرفا و مسیر الناقوره الاسکندرونه هدف قرار گرفتند.

همچنین تانک های مرکاوا با اصابت موشک ها و پهپادهای حزب الله در البیاضه، الطیبه، الاسکندرونه و حولا هدف قرار گرفتند.