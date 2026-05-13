  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۵۹

۲۳ عملیات حزب الله علیه رژیم صهیونیستی طی یک روز

۲۳ عملیات حزب الله علیه رژیم صهیونیستی طی یک روز

رزمندگان لبنانی در واکنش به نقض گسترده آتش بس توسط رژیم صهیونیستی مواضع نظامیان اشغالگر را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، حزب الله لبنان با صدور بیانیه هایی از انجام ۲۳ عملیات طی یک روز علیه دشمن صهیونیستی در واکنش به نقض آتش بس از سوی تل آویو خبر داد.

حزب الله تاکید کرد که این عملیات ها در دفاع از کشور و ملت لبنان و در پاسخ به نقض آتش بس و حمله به روستاهای جنوب کشور انجام می شود.

بر اساس این گزارش، مواضع نظامیان صهیونیست در حولا، نزدیک رود دیر سریان، طیر حرفا و مسیر الناقوره الاسکندرونه هدف قرار گرفتند.

همچنین تانک های مرکاوا با اصابت موشک ها و پهپادهای حزب الله در البیاضه، الطیبه، الاسکندرونه و حولا هدف قرار گرفتند.

کد مطلب 6828395

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه