به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین در گزارشی نوشت، پهپادهای کوچک و ارزان حزب الله به مثابه چالش مهمی برای ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان به شمار می رود.

در این گزارش آمده است، این پهپادها با وجود قیمت ارزانشان سامانه های گران قیمت رژیم صهیونیستی را به چالش می کشند. آنها از تکنولوژی اف پی وی مرتبط با فیبرهای نوری استفاده می کنند که مختل کردنشان را ناممکن می کند.

گاردین اضافه کرد، این پهپادها در حجم انبوه در عملیات های میدانی مورد استفاده قرار می گیرند و اپراتورهای آنها می توانند پهپادها را نزدیک نظامیان صهیونیست منفجر کنند.

در این گزارش آمده است، سامانه های پیشرفته رژیم صهیونیستی از جمله گنبد آهنین در برخورد با این پهپادهای کوچک دچار مشکل شده اند به طوری که در برخی موارد نظامیان صهیونیست با سلاح های خود تلاش کردند این پهپادها را ساقط کنند. این بخشی از تاکتیک حزب الله در جنگ فرسایشی با هدف بالا بردن هزینه های جنگ در جنوب لبنان است.