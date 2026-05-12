۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۵۷

شهادت ۱۳ لبنانی دیگر در حملات رژیم صهیونیستی

وزارت بهداشت لبنان از شهادت ۱۳ شهروند این کشور در پی حملات رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به «النبطیه»، «کفردونین» و «جبشیت» دستکم ۱۳ شهروند لبنانی به شهادت رسیده‌اند.

وزارت بهداشت لبنان پیش از این اعلام کرده بود که از تاریخ ۱۱ اسفندماه تاکنون، در نتیجه نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی و ادامه حملات به لبنان، دو هزار و ۸۸۲ نفر به شهادت رسیده‌اند.

رژیم صهیونیستی امروز در ادامه نقض آتش‌بس، مناطق مختلف جنوب لبنان را آماج حملات هوایی و توپخانه‌ای خود قرار داد. از لحظه برقراری آتش‌بس در لبنان تاکنون، اسرائیل بارها آن را نقض کرده است.

حزب‌الله لبنان نیز در واکنش به ادامه نقض آتش‌بس، مواضع نظامیان صهیونیست و مراکز تجمع آنها را در مناطق مختلف هدف حملات پهپادی و موشکی قرار می‌دهد. تاکنون چندین نظامی صهیونیست در این حملات کشته و یا زخمی شده‌اند.

