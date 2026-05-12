شهادت ۱۳ لبنانی دیگر در حملات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به «النبطیه»، «کفردونین» و «جبشیت» دستکم ۱۳ شهروند لبنانی به شهادت رسیدهاند.
وزارت بهداشت لبنان پیش از این اعلام کرده بود که از تاریخ ۱۱ اسفندماه تاکنون، در نتیجه نقض آتشبس توسط رژیم صهیونیستی و ادامه حملات به لبنان، دو هزار و ۸۸۲ نفر به شهادت رسیدهاند.
رژیم صهیونیستی امروز در ادامه نقض آتشبس، مناطق مختلف جنوب لبنان را آماج حملات هوایی و توپخانهای خود قرار داد. از لحظه برقراری آتشبس در لبنان تاکنون، اسرائیل بارها آن را نقض کرده است.
حزبالله لبنان نیز در واکنش به ادامه نقض آتشبس، مواضع نظامیان صهیونیست و مراکز تجمع آنها را در مناطق مختلف هدف حملات پهپادی و موشکی قرار میدهد. تاکنون چندین نظامی صهیونیست در این حملات کشته و یا زخمی شدهاند.
