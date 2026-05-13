۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۱۸

تنش میان تل‌آویو و سازمان ملل؛ اهانت صهیونیست‌ها به معاون دبیرکل

بازجویی از یک مقام برجسته سازمان ملل توسط صهیونیست‌ها در فرودگاه بن‌گوریون باعث ایجاد تنش میان تل‌آویو و این سازمان بین‌المللی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارانوت، رژیم صهیونیستی ژیل میشو معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سلامت و امنیت را به دلیل سفر قبلی اش به نوار غزه در فرودگاه بن گوریون مورد بازجویی قرار دادند.

بر اساس این گزارش، مسئولان فرودگاه بن گوریون گذرنامه این مقام سازمان ملل را در جریان بازرسی در فرودگاه مذکور مصادره کرده و وی را به اتاق بازجویی منتقل کردند. آنها از میشو درباره سفر رسمی اش به نوار غزه در اوت گذشته که با هماهنگی تل آویو انجام شده بود بازجویی کردند.

میشو تاکید کرد که این برخورد با یک مقام سازمان ملل بی سابقه بوده و در هیچ کجای دیگر با چنین برخوردی رو به رو نشده بود.

به دلیل همین اهانت، میشو تصمیم گرفت تمام دیدارهای رسمی خود را در داخل اراضی اشغالی لغو کند.

