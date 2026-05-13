به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، جوزف عون رئیس جمهور لبنان روز سه شنبه اعلام کرد، هدف قرار دادن نیروهای امدادی توسط رژیم صهیونیستی نقض تمام قوانین بین المللی به شمار می رود.

وی با اشاره به هدف قرار گرفتن نیروهای سازمان دفاع مدنی در حملات رژیم صهیونیستی تاکید کرد، تداوم تجاوزات رژیم تلاش های جاری برای تثبیت آتش بس را از بین می برد.

عون تصریح کرد: من در خصوص تلاش و همکاری با طرف های بین المللی برای توقف این تجاوزات پی در پی و عقب نشینی نظامیان اسرائیلی به صورت کامل از خاک اشغال شده لبنان کوتاهی نخواهم کرد.

وی بر عزم و اراده خود برای تداوم رایزنی های سیاسی با کشورهای دوست و جامعه بین المللی در راستای حمایت از حاکمیت لبنان و تضمین امنیت مردم این کشور تاکید کرد.

حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان طی روز گذشته باعث شهادت ۱۸ تن از جمله نیروهای درمانی و زخمی شدن ۱۴ تن از جمله زنان و کودکان شد.