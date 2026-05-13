رضایی: بخش امام حسن در مسیر توسعه قرار گرفته است

محمود رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدیدهای میدانی مسئولان استان از این بخش گفت: استاندار بوشهر، معاون عمرانی، مدیرعامل شرکت آبفا و مدیران و کارشناسان ارشد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان طی هفته گذشته با حضور در این بخش، از نزدیک در جریان پیشرفت پروژه‌های کلیدی در حوزه‌های عمرانی، شیلات، بهداشت، آموزش و ورزش قرار گرفتند.



بخشدار امام‌حسن افزود: شرایط اقتصادی و محدودیت‌های بودجه‌ای کشور هرگز نباید مانع پیشرفت مناطق شود لذا ما در بخش امام‌حسن باور داریم که با مدیریت صحیح، برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری‌های شبانه‌روزی، می‌توان در دل مشکلات فرصت ساخت و خوشبختانه همین روحیه سبب شد تا اعتبارات تخصصی برای پروژه‌های حیاتی تخصیص یابد.

وی با اشاره به رویکرد دولت وفاق ملی تأکید کرد: این دستاوردها نتیجه هم‌افزایی و همکاری صمیمانه مدیران استانی و شهرستانی است؛ روحیه‌ای که با درک واقعی از نیازهای مناطق کمتر برخوردار، نشان داد توسعه و آبادانی، حتی در شرایط دشوار اقتصادی، همچنان در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.

بخشدار امام‌حسن گفت: پیگیری امور عمرانی در این بخش با سرعت و دقت بیشتری ادامه دارد و ما متعهد هستیم هر قطره از اعتبارات تخصیص‌یافته را با شفافیت و کارایی در مسیر خدمت به مردم شریف امام‌حسن هزینه کنیم.