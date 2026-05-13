شیخی: تقویت روحیه همدلی و امیدآفرینی وظیفه فعالان فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین شیخی صبح چهارشنبه در نشست شورای تبلیغ با محوریت تبیین نقش حضور مردم در میدان در روزهای مقاومت با اشاره به اهمیت حضور مردم در مقاطع حساس، اظهار کرد: ملت ایران در برهه‌های مختلف تاریخی نشان داده‌اند که با وحدت، بصیرت و حضور مؤثر در میدان، از ارزش‌ها و آرمان‌های خود دفاع می‌کنند.

وی افزود: امروز نیز وظیفه فعالان فرهنگی و تبلیغی، تقویت روحیه همدلی، امیدآفرینی و تبیین درست مسائل برای اقشار مختلف جامعه است تا مردم با آگاهی و انسجام بیشتری در صحنه حضور داشته باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت هیئات مذهبی، تشکل‌های فرهنگی و فعالان رسانه‌ای در راستای ترویج فرهنگ مقاومت و افزایش مشارکت اجتماعی تأکید کرد.

در این نشست، بر ضرورت تقویت روحیه امید، انسجام اجتماعی و نقش‌آفرینی آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی تأکید شد و حاضران به بررسی راهکارهای تبیینی و فرهنگی در راستای افزایش مشارکت مردمی پرداختند.

در پایان این نشست، اعضای شورای تبلیغ دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را پیرامون برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی متناسب با شرایط روز مطرح کردند.