اجرای پویش تلاوت سوره فتح «برای ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر، این پویش قرآنی ویژه آقایان و بدون محدودیت سنی طراحی شده و با هدف گسترش انس با قرآن کریم و ارتقای هنر تلاوت برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و آگاهی از جزئیات می‌توانند به پایگاه اینترنتی foriran.shirazu.ac.ir یا صفحه artforiran در پیام‌رسان‌های ایتا و بله مراجعه کنند.

براساس اعلام برگزارکنندگان به نفر اول این پویش مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی به همراه تندیس ویژه رویداد و دیپلم افتخار اهدا خواهد شد. نفر دوم ۱۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی و دیپلم افتخار و نفر سوم ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی و دیپلم افتخار دریافت خواهند کرد.

همچنین از ۱۰ نفر شایسته تقدیر با اهدای ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی و دیپلم افتخار تجلیل می‌شود.

آخرین مهلت ارسال آثار پایان خردادماه سال جاری اعلام شده است.