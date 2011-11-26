برگزیدگان جشنواره مجسمه های کوچک در شیراز معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، طی آیینی که با حضور حسین صادق عابدین استاندار فارس، محمد هادی فخرایی سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و بذر افشان سرپرست فرمانداری شیراز برگزار شد از نفرات برتر سومین جشنواره منطقه ای مجسمه های کوچک تقدیر شد.

بر اساس این گزارش بخشها و اسامی نفرات برتر به شرح ذیل اعلام شده است:

بخش ویدئو آرت:

هیئت داوران در این بخش دو هنرمند را شایسته تقدیر معرفی شدند:

دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ شش میلیون ریال جایزه نقدی به مرتضی بصراوی از اصفهان

دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ شش میلیون ریال جایزه نقدی به مهدی زارعی

بخش نمایشگاه:

هیئت داوران در این بخش دو هنرمند را شایسته تقدیر معرفی کرد:

لوح تقدیر به خاطر الویت بخشی به نقش سایه در پلان بندی اثر به عادل یزدی از شیراز

لوح تقدیر به خاطر توجه به ماتریکس سایه به علی فخرایی از بوشهر

نفرات برگزیده:

نفر سوم : دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ شش میلیون ریال جایزه نقدی به خاطر انبان تصاویر سایه وار به علی هنرور از شیراز



یئت داوران در این بخش سه هنرمند را به عنوان نفر دوم معرفی کرد:

نفردوم: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ هشت میلیون ریال جایزه نقدی به خاطر برآیند فیزیک و سایه به اعظم طباطبایی از اصفهان

نفردوم : دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ هشت میلیون ریال جایزه نقدی به خاطر ایجاد ساختار نور وسایه به بهروز مسلمی از شیراز

نفردوم: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ هشت میلیون ریال جایزه نقدی به خاطر ارزش والای سایه در بعدی دیگر به ساناز نیک اقبالی

نفر اول : دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ 10 میلیون ریال جایزه نقدی به خاطر ایجاد گستره سایه برای به ظهور رسیدن نور به غلامرضا پهلوان از سمنان

بخش ورک شاپ:

هیئت داوران در این بخش پنج هنرمند را شایسته تقدیر معرفی کرد:

لوح تقدیر به خاطر حجم یافتن سایه به مونا آقابابایی، مرتضی بصراوی و امین وفایی از اصفهان

لوح تقدیر به خاطر فیزیکال کردن سایه و نگاه ویژه به عناصر کوچک به مرتضی بصراوی از اصفهان

لوح تقدیر به خاطر اشاره ای سطحی به تاریکی به آقای علی هنرور از شیراز

لوح تقدیر به خاطر ساختار موجز و شعرگونه به اعظم سبزه زاری

نفرات برگزیده:

نفر سوم : دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ شش میلیون ریال جایزه نقدی به خاطر خاطر توجه به سایه بعنوان پدیده ای فرهنگی به سلمان فرخنده از شیراز

نفر دوم: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ هشت میلیون ریال جایزه نقدی به خاطر گشایش روشنایی روشن تر از محیط و گسترش در بستری وسیع مشترکا به مصطفی فتوح نژاد و مهدی امیدبخش از شیراز

یئت داوران در این بخش دو اثر را شایسته اول معرفی می کند:

نفراول: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ 10 میلیون ریال جایزه نقدی به خاطر درک مناسب از زمینه و انتخاب نشانه ای برای ایجاد دریچه ای کروماتیک به منظره به شهرزاد واحدیان از اصفهان

نفر اول: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ 10 میلیون ریال جایزه نقدی به خاطر انتخاب موقعیتی ویژه از دروازه ای به منظره دیگر به محمد فرمانی از شیراز