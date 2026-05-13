۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۵

کشف ۶۰۰ میلیارد ریال کالای قاچاق احتکار شده در کاشان

اصفهان - فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف مقادیر قابل توجهی کالای احتکاری و قاچاق به ارزش ۶۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان کاشان در ادامه طرح‌های مقابله با احتکار و قاچاق کالا، با اشراف اطلاعاتی از دپوی غیرقانونی کالا در یک انبار مطلع شده و موضوع را به صورت ویژه پیگیری کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی، در بازرسی از این انبار مقادیر قابل توجهی مواد غذایی و شوینده احتکار شده را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: در ادامه این عملیات، یک دستگاه خودروی سواری بنز و یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق فاقد مدارک قانونی نیز کشف شد.

سردار حسنوند ارزش اموال مکشوفه را ۶۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه ۲ متهم شناسایی و برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

