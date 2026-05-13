۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۴

۵۷ تشکل زیست‌محیطی در ایلام برای مقابله با آتش‌ سوزی ساماندهی شد

ایلام - مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام گفت: ۵۷ تشکل زیست‌محیطی در ایلام برای مقابله با آتش‌ سوزی ساماندهی شده است.

یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی‌های سال‌های اخیر در جنگل‌های ایلام اظهار کرد: آتش‌سوزی‌های مکرر در سال‌های گذشته آسیب‌های جدی به ذخیره‌گاه‌های طبیعی وارد کرده و در برخی مناطق موجب تغییر ساختار جنگل‌ها از دانه‌زاد به شاخه‌زاد شده است که این مسئله کاهش تنوع زیستی را به دنبال دارد.

وی افزود: برای پیشگیری از تکرار این خسارت‌ها، نشست‌های هماهنگی با سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی استان آغاز شده و تلاش می‌کنیم از ظرفیت این تشکل‌ها به شکل هدفمند استفاده کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام با بیان اینکه در این استان ۵۷ تشکل غیردولتی فعال در حوزه محیط زیست فعالیت دارند، گفت: در راستای توانمندسازی این گروه‌ها، کارگاه‌های آموزشی مربوط به مهار و اطفای حریق برگزار شده است.

خانمحمدیان تأکید کرد: در سال جاری فرهنگ‌سازی و آموزش در حوزه پیشگیری از آتش‌سوزی در اولویت برنامه‌های منابع طبیعی قرار دارد و سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان بازوان توانمند در حفاظت از محیط زیست در این مسیر نقش مهمی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به افزایش دمای هوا و شرایط اقلیمی حاکم بر منطقه خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال نیز شاهد وقوع آتش‌سوزی‌هایی در عرصه‌های جنگلی باشیم و در چنین شرایطی همکاری مردم، جوامع محلی و تشکل‌های مردمی برای حفاظت از منابع طبیعی بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

