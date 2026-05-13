یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی‌های سال‌های اخیر در جنگل‌های ایلام اظهار کرد: آتش‌سوزی‌های مکرر در سال‌های گذشته آسیب‌های جدی به ذخیره‌گاه‌های طبیعی وارد کرده و در برخی مناطق موجب تغییر ساختار جنگل‌ها از دانه‌زاد به شاخه‌زاد شده است که این مسئله کاهش تنوع زیستی را به دنبال دارد.

وی افزود: برای پیشگیری از تکرار این خسارت‌ها، نشست‌های هماهنگی با سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی استان آغاز شده و تلاش می‌کنیم از ظرفیت این تشکل‌ها به شکل هدفمند استفاده کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام با بیان اینکه در این استان ۵۷ تشکل غیردولتی فعال در حوزه محیط زیست فعالیت دارند، گفت: در راستای توانمندسازی این گروه‌ها، کارگاه‌های آموزشی مربوط به مهار و اطفای حریق برگزار شده است.

خانمحمدیان تأکید کرد: در سال جاری فرهنگ‌سازی و آموزش در حوزه پیشگیری از آتش‌سوزی در اولویت برنامه‌های منابع طبیعی قرار دارد و سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان بازوان توانمند در حفاظت از محیط زیست در این مسیر نقش مهمی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به افزایش دمای هوا و شرایط اقلیمی حاکم بر منطقه خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال نیز شاهد وقوع آتش‌سوزی‌هایی در عرصه‌های جنگلی باشیم و در چنین شرایطی همکاری مردم، جوامع محلی و تشکل‌های مردمی برای حفاظت از منابع طبیعی بیش از هر زمان دیگری ضروری است.