یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارتهای ناشی از آتشسوزیهای سالهای اخیر در جنگلهای ایلام اظهار کرد: آتشسوزیهای مکرر در سالهای گذشته آسیبهای جدی به ذخیرهگاههای طبیعی وارد کرده و در برخی مناطق موجب تغییر ساختار جنگلها از دانهزاد به شاخهزاد شده است که این مسئله کاهش تنوع زیستی را به دنبال دارد.
وی افزود: برای پیشگیری از تکرار این خسارتها، نشستهای هماهنگی با سازمانهای مردمنهاد زیستمحیطی استان آغاز شده و تلاش میکنیم از ظرفیت این تشکلها به شکل هدفمند استفاده کنیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام با بیان اینکه در این استان ۵۷ تشکل غیردولتی فعال در حوزه محیط زیست فعالیت دارند، گفت: در راستای توانمندسازی این گروهها، کارگاههای آموزشی مربوط به مهار و اطفای حریق برگزار شده است.
خانمحمدیان تأکید کرد: در سال جاری فرهنگسازی و آموزش در حوزه پیشگیری از آتشسوزی در اولویت برنامههای منابع طبیعی قرار دارد و سازمانهای مردمنهاد به عنوان بازوان توانمند در حفاظت از محیط زیست در این مسیر نقش مهمی ایفا میکنند.
وی با اشاره به افزایش دمای هوا و شرایط اقلیمی حاکم بر منطقه خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود امسال نیز شاهد وقوع آتشسوزیهایی در عرصههای جنگلی باشیم و در چنین شرایطی همکاری مردم، جوامع محلی و تشکلهای مردمی برای حفاظت از منابع طبیعی بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
