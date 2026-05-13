۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

رئیس اداره محیط‌زیست باروق در جریان صیانت از توت کهنسال مصدوم شد

ارومیه - مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: در پی تلاش برای جلوگیری از قطع یک درخت توت کهنسال در روستای یلکلو باروق، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست این شهرستان دچار مصدومیت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت جباری در این زمینه با اشاره به این حادثه و پیگیری‌های انجام‌شده، از دستگیری دو متخلف سابقه‌دار قطع درخت توت کهنسال روستای یلکلو و معرفی آنان به مراجع قضایی خبر داد.

وی با بیان اینکه این افراد پیش‌تر نیز در حوزه قاچاق چوب و قطع درختان جنگلی سابقه تخلف داشته‌اند، افزود: متخلفان بار دیگر اقدام به قطع درخت توت کهنسال این روستا با قدمتی چند صد ساله کرده بودند که با هوشیاری مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و همراهی جوامع محلی شناسایی و دستگیر شدند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی تصریح کرد: در جریان این عملیات، ادوات قطع اشجار از متخلفان کشف و ضبط شد و با دستور قاطع دادستان، خودروی سایپا حامل بار چوب توقیف و با حضور مأموران کلانتری ۱۱ باروق به پارکینگ منتقل شد. پرونده نیز برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.

جباری با قدردانی از نقش مردم محلی در حفاظت از منابع طبیعی، بر تداوم برخورد قانونی با متخلفان و تشدید نظارت‌ها در زیستگاه‌های طبیعی شهرستان باروق تأکید کرد و گفت: صیانت از گونه‌های ارزشمند و درختان کهنسال، وظیفه‌ای همگانی است و هیچ‌گونه تعرضی به سرمایه‌های طبیعی استان نباید بدون پاسخ بماند.

جباری مصدومیت رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان باروق و همیار محیط‌زیست را نشانه‌ای از تعهد و مسئولیت‌پذیری نیروهای محیط‌زیست در پاسداری از طبیعت دانست و از دوستداران محیط‌زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفن گویای ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

