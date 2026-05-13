به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مدادی گفت: بر مبنای بخشنامه شماره ۸۷۲۱ مورخ ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و در چارچوب فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری، عناوین دورههای آموزشی عمومی کارکنان دولت برای اجرا به دستگاههای دولتی ابلاغ شده است.
وی افزود: با پیگیریهای انجامشده از سوی مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبان، سه عنوان دوره آموزشی در حوزه محیط زیست در فهرست آموزشهای عمومی مصوب کارکنان دولت قرار گرفته است.
به گفته مدادی، دورههای «شناخت محیط زیست» و «محیط زیست، محور توسعه: تبیین سیاستهای کلان محیطزیستی کشور» هر کدام به مدت ۱۲ ساعت ویژه مدیران، و همچنین دوره «فرهنگسازی محیط زیست و مدیریت سبز» به مدت ۱۲ ساعت برای کارکنان دولت پیشبینی و ابلاغ شدهاند.
وی افزود: در شرایط حاکم بر کشور بعد از جنگ رمضان و ضرورت مشارکت همگانی در افزایش تاب آوری کشور در حوزه های مختلف از جمله تاب آوری زیستی، برگزاری این دوره ها می تواند در حل چالش های چند وجهی از جمله ناترازی انرژی، معضل پلاستیک به عنوان یک چالش محیط زیستی و مدیریت مصرف آب کمک شایانی کند.
رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبان تأکید کرد: دستگاههای اجرایی موظفاند این دورهها را در برنامهها و تقویم آموزشی سالانه خود پیشبینی و در چارچوب نظام آموزش کارمندان دولت اجرا کنند.
