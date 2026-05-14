۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

فردا کالابرگ سایر خانوارهای ایرانی شارژ می‌شود

فردا جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ کالابرگ سایر خانوارهای باقی مانده با رقم انتهایی کد ملی ۷، ۸ و ۹ شارژ می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ماهانه یارانه غیرنقدی در ۳ نوبت ۱۵، ۲۰ و ۲۵ هر ماه شارژ می‌شود. این اعتبار به ازای هر نفر یک میلیون تومان است که طبق آخرین آمار ۸۶.۹ میلیون نفر ایرانی آن را دریافت می‌کنند.

بر اساس اعلام ایمان زنگنه، سخنگو معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۹۹.۵ درصد خانوارها مشمول یارانه غیرنقدی، کالابرگ دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ را استفاده کردند.

اعتبار یارانه غیرنقدی اردیبهشت ماه در دو نوبت پانزدهم و بیستم این ماه برای خانوارهای حمایتی، نیروهای مسلح و خانواده‌هایی که رقم انتهایی کد ملی سرپرستان آنها ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ بود، شارژ شد. در ادامه فردا جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ کالابرگ سایر خانوارهای باقی مانده با رقم انتهایی کد ملی ۷، ۸ و ۹ شارژ می‌شود.

اعتبار کالابرگ اردیبهشت ماه تا پایان خرداد ماه اعلام شده است.

فاطمه امیر احمدی

      لطفا پیگیر باشید کالابرگ دهک 1 تا 7 از یک میلیون تومان به 1500000 تومان افزایش یابد.چون تورم 50 درصد است. دهک 8 و 9 هم از یک میلیون تومان به 1300000 تومان افزایش یابد. اما دهک 10 افزایش نیابد.تا بین دهک ها اختلاف مبلغ باشد.وگرنه عدالت رعایت نمیشود و دولت هم به بهانه کمبود منابع مالی نباید 7 دهک اول را با دهک 8 و 9 و دهک 10 شبیه هم ببیند. این موارد را به وزیر رفاه و سخنگوی دولت و نمایندگان مجلس اطلاع بدید. چون تورم 50 درصدی امسال در اقلام مواد غذایی ضروری داشتیم.

