  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

یارانه دهک‌های اول تا سوم واریز شد

یارانه دهک‌های اول تا سوم واریز شد

یارانه نقدی مرحله ۱۸۳ مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز شد و قابل برداشت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه نقدی مرحله ۱۸۳ مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری به مبلغ ۱۱۱ هزار و ۶۶۸ میلیارد ریال به‌حساب ۱۰ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۶۸۱ نفر در دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز شد و در حال حاضر قابل برداشت است.

مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۷ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۲۶۹ نفر در دهک‌های اول تا سوم قرار دارند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه به حساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

گفتنی است، تعداد افراد مشمول دریافت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی در دهک‌های یک تا ۳ مطابق اعلام وزارت رفاه در فروردین امسال، ۲۷ میلیون و ۸۷۱ هزار و ۳۹۱ نفر بودند که نشان می‌دهد ۴۵ هزار و ۸۷۸ نفر در اردیبهشت امسال به جمع دهک‌های یک تا ۳ افزوده شدند.

کد مطلب 6829831
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      5 0
      پاسخ
      دارم فکر میکنم با این پول ، چند تا شونه تخم مرغ و چند تا بطری روغن و چند تا نون میتونم بخرم ؟ اگه غذا هر روز فقط و فقط تخم مرغ بخوریم و هیچ ناراحتی گوارشی هم نگیریم با این پول آیا میتونیم غذای یک ماه خودمون را تامین کنیم ؟ جواب مردم به این سوال : هرگز ، جواب مسئولین به این سوال : بله قطعا .
    • IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      1 0
      پاسخ
      یارانه شما میشود کمتر از یک کیلو مرغ سبد کالاتون هم میشود تقریبا یک مرغ . قرار بود با بالا رفتن قیمت ها مبلغ کالا برگ زیاد شود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه