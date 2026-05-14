به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه نقدی مرحله ۱۸۳ مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری به مبلغ ۱۱۱ هزار و ۶۶۸ میلیارد ریال به‌حساب ۱۰ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۶۸۱ نفر در دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز شد و در حال حاضر قابل برداشت است.

مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۷ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۲۶۹ نفر در دهک‌های اول تا سوم قرار دارند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه به حساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

گفتنی است، تعداد افراد مشمول دریافت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی در دهک‌های یک تا ۳ مطابق اعلام وزارت رفاه در فروردین امسال، ۲۷ میلیون و ۸۷۱ هزار و ۳۹۱ نفر بودند که نشان می‌دهد ۴۵ هزار و ۸۷۸ نفر در اردیبهشت امسال به جمع دهک‌های یک تا ۳ افزوده شدند.