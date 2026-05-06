کالابرگ کودکان شارژ شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه شارژ کالابرگ متولدین ۱۴۰۵، خانوارهای حمایتی و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و نیز سرپرست خانوارهای با رقم انتهایی کد ملی ۰، ۱ و ۲ یارانه غیرنقدی کودکان ۵ تا ۵۹ ماه دارای سوءتغذیه شارژ شد.
در راستای اجرای سیاستهای حمایتی دولت و با هدف بهبود وضعیت تغذیه و ارتقای سلامت کودکان دچار سوءتغذیه، کمکهزینه حمایتی ویژه این گروه از مشمولان از امروز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ شارژ شد.
مبلغ کمک هزینه به ازای هر کودک ۵ تا ۵۹ ماه:
دهکهای اول تا پنجم: ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان
دهکهای ششم و هفتم: ۸۰۰.۰۰۰ تومان
این مبلغ حمایتی با هدف تأمین بخشی از نیازهای تغذیهای کودکان مشمول و در قالب اعتبار کالابرگ الکترونیکی اختصاص مییابد.
بنا بر گفته ایمان زنگنه، سخنگو معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت رفاه اجتماعی برای فروردین و ادیبهشت سال ۱۴۰۵، با همکاری وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه، ۲ مرحله سبد غذایی رایگان همزمان به ۱۸۸ هزار کودک دارای سوءتغذیه زیر ۵ سال تخصیص داد.
اقلام اساسی مشمول طرح شامل:
خواروبار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما
لبنیات: شیر، ماست، پنیر
پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)
میوه و ترهبار: انواع میوهجات و سبزیجات
دانههای مغذی: انواع مغزیجات
خانوادههایی که تاکنون برای ارزیابی وضعیت رشد کودک خود به مراکز بهداشتی مراجعه نکردهاند، میتوانند جهت بررسی و بهرهمندی از حمایتها، به این مراکز مراجعه کنند.
راههای رسمی استعلام موجودی کالابرگ:
۱. کالابرگ در پیامرسان «بله»
۲. کد دستوری: #۱۴۶۳*۵۰۰*
