جمعیت ایران در ۲۱۰۰ میلادی به ۳۰ میلیون نفر می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زارعان، به مناسبت هفته ملی جمعیت اظهار داشت: بر اساس آمارهای رسمی سازمان جهانی بهداشت، تا سال ۲۱۰۰ میلادی جمعیت عربستان به حدود ۳۵۰ میلیون نفر خواهد رسید و پاکستان، همسایه شرقی ایران، با جمعیتی در حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون نفر، در شمار پرجمعیتترین کشورهای جهان قرار خواهد گرفت. این در حالی است که جمعیت ایران در همان بازه زمانی بین ۳۰ تا ۳۲ میلیون نفر پیشبینی میشود.
رئیس شورای اطلاعرسانی دبیرخانه جمعیت وزارت بهداشت، ادامه داد: این آگاهی میتواند در تصمیمگیری هر زوج ایرانی نقش مؤثری داشته باشد؛ اینکه آینده جمعیتی ایران، سرنوشت تمدن ایرانی و جایگاه کشور در منطقه چگونه خواهد بود.
زارعان گفت: اگر روند کاهش جمعیت ادامه پیدا کند، ایران در معرض هجوم جمعیتی قرار میگیرد و این مسئله میتواند آینده تمدنی و هویتی کشور را با چالشهای جدی مواجه کند.
وی افزود: درک این واقعیتها میتواند به شکلگیری تصمیمهای درست کمک کند؛ اینکه هر ایرانی خود را در حفظ هویت، فرهنگ و تمدن ایران سهیم بداند.
عضو کارگروه جمعیت فرهنگستان علوم پزشکی ایران، تاکید کرد: گزارههای اطلاعرسانی، مفاهیم ساده اما اثرگذاری هستند که جامعه را به سمت انتخابهای آگاهانه هدایت میکنند. ما واقعیتهای جمعیتی را با مردم در میان میگذاریم و هرچه این مفاهیم در قالبهای هنری و رسانهای بیان شوند، مسیر تصمیمگیری صحیح برای جامعه هموارتر خواهد شد.
