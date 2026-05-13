۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۷

توده گرد و غبار وارد استان زنجان می شود

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از نفوذ توده گرد و غبار به استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان ابری بوده و وزش باد مناطق مختلف را فرا می گیرد.

وی با بیان اینکه از بعد از ظهر بر سرعت وزش باد در استان افزوده می شود، ابراز کرد: در همین راستا شاهد نفوذ توده گردو غبار به استان خواهیم بود و هوا آلوده می شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: همچنین از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می شود و بارش باران همراه با رعد و برق مناطق مختلف را فرا می گیرد که در این میان شهروندان در ارتفاعات کوهستانی تردد نکنند.

رحمان نیا تاکید کرد:با توجه به ورود توده گرد و غبار به استان هشدار زرد هواشناسی صادر شده است و در این میان افراد با بیماری های خاص در حد ممکن بیرون از خانه تردد نکنند.

وی افزود: دمای هوای استان تغییری نمی یابد و دمای فعلی شهر زنجان 18 درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا کمی گرم شده است.

