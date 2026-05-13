به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان ایتالیایی گزارش دادند که در سال اول پس از تشخیص بیماری خودایمنی مانند لوپوس، آرتریت روماتوئید یا پسوریازیس، ۳۲ درصد افزایش احتمال ابتلا به سرطان مشاهده شده است.
با این حال، پس از اینکه بیماران شروع به مصرف دارو برای کاهش التهاب شدید که مشخصه این بیماریها است، میکنند، خطر ابتلا به سرطان آنها کاهش مییابد.
«دانیلا ماروتو»، نویسنده ارشد این مطالعه و رئیس روماتولوژی در اداره بهداشت محلی گالورا در ایتالیا، گفت: «اوج خطر مشاهده شده در مراحل اولیه نشان میدهد که التهاب مزمن، به جای درمانها، عامل کلیدی در ایجاد سرطان است.»
ماروتو و همکارانش میزان بروز سرطان را در بین بیش از ۳۵۶۰۰۰ ایتالیایی پیگیری کردند. آنها دریافتند که سرطانهای ریه و مثانه، و همچنین بدخیمیهای خون (مانند لوسمی و لنفوم) و ملانوما بیشترین ارتباط را با بیماریهای خودایمنی دارند.
دکتر «آنتونیو جوردانو»، یکی از نویسندگان این مطالعه، خاطرنشان کرد: «نتایج ما از این فرضیه که التهاب یک عامل تعیینکننده در خطر ابتلا به سرطان است، پشتیبانی میکند.»
محققان گفتند که این یافته، نیاز به تشویق غربالگری سرطان در بین افراد مبتلا به بیماریهای خودایمنی، به ویژه در سال اول پس از تشخیص، را برجسته میکند.
