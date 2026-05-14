افزایش قیمت نفت برنت و WTI در معاملات روز پنجشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت نفت در معاملات آتی روز پنجشنبه افزایش یافت؛ به‌طوری‌که بهای نفت برنت با رشد ۲۶ سنتی معادل ۰.۲۵ درصد، به ۱۰۵ دلار و ۸۹ سنت در هر بشکه رسید. همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با افزایش ۳۲ سنتی معادل ۰.۳۲ درصد، در سطح ۱۰۱ دلار و ۳۴ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

با این حال، هر دو شاخص نفتی در پایان معاملات روز چهارشنبه با کاهش بسته شدند؛ چراکه سرمایه‌گذاران نسبت به احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا، در پی رشد قیمت سوخت و تشدید فشارهای تورمی، ابراز نگرانی کردند. در این میان، بهای نفت برنت بیش از ۲ دلار در هر بشکه و نفت وست تگزاس اینترمدیت بیش از یک دلار افت کرده بود.

در تحولی دیگر، دونالد ترامپ روز پنجشنبه در تالار بزرگ خلق پکن، پیش از آغاز مذاکرات با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، با استقبال گرمی روبه‌رو شد.

تحلیلگران مؤسسه مالی ING در یادداشتی که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کردند بازار نفت فعلاً در وضعیت انتظار و ارزیابی قرار دارد. به باور آنها، ممکن است بازار بیش از اندازه به نتایج مذاکرات میان آمریکا و چین خوش‌بین شده باشد.

در همین حال، آژانس بین‌المللی انرژی روز چهارشنبه اعلام کرد عرضه جهانی نفت در سال جاری کمتر از میزان تقاضا خواهد بود؛ موضوعی که عمدتاً به آسیب‌دیدن تولید نفت خاورمیانه در پی جنگ و کاهش بی‌سابقه ذخایر نفتی مربوط می‌شود. این نهاد در واقع برآورد قبلی خود مبنی بر مازاد عرضه در بازار جهانی نفت را مورد بازنگری قرار داده است.