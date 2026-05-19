نفت ۲ درصد ارزان شد؛ واکنش بازار به توقف حمله آمریکا به ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات اولیه روز سهشنبه در بازار آسیا حدود ۲ درصد کاهش یافت. این افت پس از آن رقم خورد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد حمله برنامهریزیشده علیه ایران را بهمنظور ایجاد فضای لازم برای مذاکرات و پایان دادن به جنگ در خاورمیانه متوقف کرده است.
بر این اساس، بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال با کاهش ۲ دلار و ۲۹ سنتی، معادل ۲.۰۴ درصد، به ۱۰۹ دلار و ۸۱ سنت رسید. همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با افت ۱ دلار و ۷۶ سنتی، معادل ۱.۶۲ درصد، در سطح ۱۰۶ دلار و ۹۰ سنت معامله شد.
هر دو شاخص نفتی در معاملات روز گذشته به بالاترین سطح خود از ۵ مه (برنت) و ۳۰ آوریل (WTI) رسیده بودند.
دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد «شانس بسیار خوبی» برای دستیابی به توافقی با ایران با هدف جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای وجود دارد. این اظهارات تنها چند ساعت پس از آن مطرح شد که وی از توقف اقدام نظامی آمریکا برای فراهمکردن فضای گفتوگو خبر داده بود.
تحلیلگران معتقدند اگرچه این سیگنال ترامپ تا حدی از فشار کوتاهمدت بازار کاسته است، اما ریسکهای بنیادی همچنان پابرجاست. به گفته آنها، بازار اکنون در حال ارزیابی این موضوع است که آیا این اظهارات نشانهای از تغییر واقعی به سمت کاهش تنشهاست یا صرفاً یک مکث تاکتیکی محسوب میشود.
در همین حال، واکنش ایران به تحولات اخیر و وضعیت تردد نفتکشها در تنگه هرمز، از عوامل کلیدی تعیینکننده مسیر آینده قیمت نفت عنوان شده است. درگیریها در خاورمیانه عملاً تنگه هرمز را با محدودیت جدی مواجه کرده؛ آبراهی راهبردی که حدود یکپنجم از عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع (LNG) از آن عبور میکند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه تأیید کرد مواضع تهران از طریق پاکستان به آمریکا منتقل شده است، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد. یک مقام پاکستانی نیز به شرط عدم افشای نام گفت که اسلامآباد پیشنهاد جدیدی را میان دو طرف ردوبدل کرده، هرچند روند مذاکرات همچنان کند است.
در تحولی دیگر، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، یک معافیت تحریمی را برای ۳۰ روز دیگر تمدید کرد تا کشورهای «آسیبپذیر از نظر انرژی» بتوانند به خرید نفت دریایی روسیه ادامه دهند.
همچنین دادههای وزارت انرژی آمریکا نشان میدهد که هفته گذشته ۹.۹ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک این کشور (SPR) برداشت شده است؛ اقدامی که سطح این ذخایر را به حدود ۳۷۴ میلیون بشکه کاهش داده و آن را به پایینترین میزان از ژوئیه ۲۰۲۴ رسانده است.
نظر شما