۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

شرایط حذف ترم در دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد

مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی شرایط حذف ترم دانشجویان تحصیلات تکمیلی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی، جزئیات و شرایط حذف ترم بدون احتساب در سنوات برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کرد.

متن اطلاعیه بدین شرح است:

به اطلاع دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی می‌رساند، با توجه به شرایط خاص کشور و بر اساس مصوبه هیأت رئیسه محترم دانشگاه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ مقرر شد؛ دانشجویان با رعایت شرایط ذیل نسبت به حذف ترم بدون احتساب در سنوات نیمسال دوم ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ اقدام کنند:

۱. دانشجو در نیمسال مذکور صرفاً درس ارزیابی پژوهشی، پایان‌نامه یا رساله را اخذ نموده و درس دیگری نداشته باشد.

۲. لازم است واجدین شرایط نسبت به ثبت و ارسال درخواست در سامانه آموزشی بهستان دانشگاه اقدام و تمامی واحدهای آموزشی، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۰/۰۵/ ۱۴۰۵، نسبت به ارسال درخواست‌ها جهت بررسی در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه اقدام نمایند.

شایان ذکر است به درخواست‌های ارسال شده بعد از تاریخ فوق‌الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مهتاب چابوک

