شرایط حذف ترم در دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی، جزئیات و شرایط حذف ترم بدون احتساب در سنوات برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کرد.
متن اطلاعیه بدین شرح است:
به اطلاع دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی میرساند، با توجه به شرایط خاص کشور و بر اساس مصوبه هیأت رئیسه محترم دانشگاه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ مقرر شد؛ دانشجویان با رعایت شرایط ذیل نسبت به حذف ترم بدون احتساب در سنوات نیمسال دوم ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ اقدام کنند:
۱. دانشجو در نیمسال مذکور صرفاً درس ارزیابی پژوهشی، پایاننامه یا رساله را اخذ نموده و درس دیگری نداشته باشد.
۲. لازم است واجدین شرایط نسبت به ثبت و ارسال درخواست در سامانه آموزشی بهستان دانشگاه اقدام و تمامی واحدهای آموزشی، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۰/۰۵/ ۱۴۰۵، نسبت به ارسال درخواستها جهت بررسی در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه اقدام نمایند.
شایان ذکر است به درخواستهای ارسال شده بعد از تاریخ فوقالذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
