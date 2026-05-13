شرایط حذف ترم در دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی، جزئیات و شرایط حذف ترم بدون احتساب در سنوات برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کرد.

متن اطلاعیه بدین شرح است:

به اطلاع دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی می‌رساند، با توجه به شرایط خاص کشور و بر اساس مصوبه هیأت رئیسه محترم دانشگاه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ مقرر شد؛ دانشجویان با رعایت شرایط ذیل نسبت به حذف ترم بدون احتساب در سنوات نیمسال دوم ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ اقدام کنند:

۱. دانشجو در نیمسال مذکور صرفاً درس ارزیابی پژوهشی، پایان‌نامه یا رساله را اخذ نموده و درس دیگری نداشته باشد.

۲. لازم است واجدین شرایط نسبت به ثبت و ارسال درخواست در سامانه آموزشی بهستان دانشگاه اقدام و تمامی واحدهای آموزشی، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۰/۰۵/ ۱۴۰۵، نسبت به ارسال درخواست‌ها جهت بررسی در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه اقدام نمایند.

شایان ذکر است به درخواست‌های ارسال شده بعد از تاریخ فوق‌الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.