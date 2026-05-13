رزمندگان گل کاشتند، مردم پشتیبانی کردند، مسئولان وظیفه سنگینی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید جمالالدین دینپرور، مترجم و مفسر برجسته نهجالبلاغه، نماینده ولی فقیه و رئیس بنیاد بینالمللی نهجالبلاغه، پیش از ظهر چهارشنبه در شورای اداری شمیرانات طی سخنانی گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت جهانی مطرح است و این موفقیت حاصل سه عامل کلیدی است.
به گفته او، نخست رزمندگان ایرانی بودند که در جبهههای جنگ «گل کاشتند» و آبروی کشور را حفظ کردند، دوم، مردم در شبهای اخیر با حضور خود در میدانهای سراسر کشور، از نظام پشتیبانی کردند و این حضور، قدرت رزمندگان را دوچندان ساخت.
آیتالله دینپرور افزود: سومین گروه، مسئولان و کسانی هستند که سکان اداره جامعه را در هر شهر و شهرستانی بر عهده دارند. وظیفه آنان این است که نتیجه این فداکاریها و جاننثاریها را در اداره درست و شایسته شهرها و شهرستانها نشان دهند و بیش از حد معمول، مانند یک بسیجی واقعی، در خدمت مردم باشند.
