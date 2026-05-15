به گزارش خبرنگار مهر، «هویت سنجی» و «صدور شناسنامه» برای اسب ها حتی اسب های فعال در حوزه ورزش، اقدامی است که امروز وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت آن را بر عهده دارد. این فرآیند اما تا پیش از سال ۱۴۰۳ در فدراسیون سواکاری دنبال می شد و به نتیجه می رسید این در حالی است که کوتاهی در آنالیز نمونه گیری های انجام شده برای تکمیل فرآیند هویت سنجی اسب ها طی یک بازه ۴ ساله، فدراسیون سوارکاری را امروز با «چالش چند میلیاردی» برای تکمیل اقدامات نیمه تمام ادوار قبل مواجه کرده است.

محمود حیدری که از آذرماه سال گذشته و پس از طی شدن چند دوره سرپرستی - ریاست در فدارسیون سوارکاری، متصدی این فدراسیون شد، در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه و در کل در مورد فرآیندی که منجر به تعیین نژاداسب ها و صدور شناسنامه برای آنها می شود و همچنین پرونده های به جا مانده از ادوار قبل در این زمینه، توضیح داد.

فرآیندی که منجر به صدور شناسنامه اسب می شود

وی با تاکید بر اهمیت تعیین نژاد اسب ها گفت: «میکروچیپ» گذاری یکی از اقدامات تخصصی است که برای شناسایی اصل و نژاد دام ها انجام می شود. این اقدام در مورد اسب ها هم صورت می گیرد اما علاوه بر آن و به جهت کامل شدن فرآیند هویت سنجی، نمونه گیری هم انجام می شود اینگونه که بخشی از یال اسب جهت آنالیز در اختیار آزمایشگاه قرار داده می شود و بر اساس نتایج آنالیزهای صورت گرفته، ویژگی های اسب مربوط مانند سن، نژاد، پدر و مادر و ... مشخص می شود. این فرآیند هویت سنجی در نهایت منجر به صدور شناسنامه برای اسب می شود.

مسئولیتی که از فدراسیون سوارکاری به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است

رئیس فدراسیون سوارکاری با یادآوری اینکه این فدراسیون در یک بازه چند دهه ای مسئولیت این کار را بر عهده داشت اما امروز ماموریتی در این زمینه ندارد، گفت: در طول ۶ دهه و تا سال ۱۴۰۳ فرآیند قانونی و لازم برای هویت سنجی اسب ها در فدراسیون سوارکاری و معاونت فنی این فدراسیون طی می شد. این در حالی بود که سال ۸۸ مجلس قانون نظام جامع دامپروری کشور را مصوب کرده بود. طبق این قانون، اسب جزو دام به حساب می آید. بر اساس این قانون از سال ۱۴۰۳ به بعد، وزارت جهاد کشاورزی مسئول هویت سنجی اسب ها با میکروچیپ گذاری و نمونه گیری شده است.

به گفته رئیس فدراسیون سوارکاری، این فدراسیون درگیر حدود ۴ هزار نمونه گیری مربوط به سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ است که با وجود دریافت هزینه لازم، آنالیز نشده اند

فدراسیون سوارکاری درگیر با پرونده به جامانده از ادوار قبل

حیدری تصریح کرد: این در حالی است که در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نمونه گیری هایی برای هویت سنجی اسب هایی از سراسر کشور انجام شده بود اما تاکنون به آزمایشگاه ارسال نشده اند، بنابراین اسب های مربوطه فاقد شناسنانه وبی هویت هستند ومالکان شان هم پیگیر موضوع هستند.

افزایش سه برابری هزینه نمونه گیری از اسب ها

وی با تاکید بر اینکه نمونه گیری مویی انجام شده از اسب ها در آزمایشگاه های داخلی که مورد تائید مرکز موسسه تحقیقات علوم دامی وزارت جهاد کشاورزی است، آنالیز می شود، تاکید کرد: آن زمان هزینه بررسی هر نمونه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود، این هزینه امروز حداقل ۴ میلیون تومان است.

فدراسیون قبل هزینه آنالیز نمونه ها را دریافت کرده بود اما به نتیجه نرساند

رئیس فدراسیون سوارکاری با تاکید بر اینکه نمونه های بلاتکلیف در مورد تعیین نژاد اسب ها مربوط به دوره ای است که فدراسیون سوارکاری متصدی این موضوع بود و بنابراین وزارت جهاد کشاورزی امروز مسئولیتی در قبال آنها ندارد، خاطرنشان کرد: رسیدگی به این پرونده خارج از برنامه های چهارساله فدراسیون سوارکاری است با این حال خیلی جدی آن را پیگیری می کنیم چراکه باید پاسخگوی افرادی باشیم که در دوره های قبل به این فدراسیون اعتماد کرده و هزینه لازم برای تعیین دقیق هویت و صدور شناسنامه اسب شان را پرداخت کرده بودند اما به نتیجه نرسیدند.

محمود حیدری می گوید با توجه به افزایش سه برابری هزینه آنالیز نمونه گیری از اسب ها، بررسی نمونه گیری های قدیمی ۱۵ میلیارد برآورد می شود

۱۶ میلیارد برای آنالیز ۴ هزار نمونه گیری انجام شده از اسب ها

وی در پاسخ به این پرسش که «تعداد نمونه های باقی مانده از ادوار قبل چقدر است و هزینه لازم برای رسیدگی آنها چقدر می شود؟»، گفت: حدود ۴ هزار نمونه داریم که باید تعیین وضعیت شوند. با توجه به افزایش هزینه آنالیز، حدود ۱۶ میلیارد برای رسیدگی به این نمونه گیری ها برآورد شده است.

هزینه های دریافتی صرف امور جاری فدراسیون شد

حیدری در پاسخ به این پرسش که «مسئولیت تامین این هزینه به طور کامل با فدراسیون است یا اینکه هزینه دوباره ای از مالکان اسب ها دریافت می شود؟»، گفت: زمان نمونه گیری از اسب ها، هزینه لازم به طور کامل توسط فدراسیون دریافت شده بود اما به جای آنالیز و بررسی نمونه گیری برای تعیین تکلیف آنها، صرف امور جاری فدراسیون شده بود. بنابراین فدراسیون موظف به تامین هزینه لازم برای است.

چگونگی تامین بودجه ۱۶ میلیاردی لازم

رئیس فدراسیون سوارکاری همچنین در مورد چگونگی تامین این هزینه که حدود ۱۵ میلیارد برآورد شده است، گفت: امروز فدراسیون توان پرداخت ۱۶ میلیارد تومان را ندارد با این حال در راستای انجام وظایف وپاسخگویی به مالکان اسب ها بطورجد پیگیر تامین اعتبار برای تعیین تکلیف نمونه ها هستیم.