شرایط اعزام سوارکار به ناگویا/ انتقال اسب از اروپا با هزینه شخصی

به گزارش خبرنگار مهر، سوارکاری ایران که پیش از این در سه دوره بازی های آسیایی (۱۹۹۸ بانکوک، ۲۰۱۸ اندونزی و ۲۰۲۲ هانگژو) شرکت داشت، در فهرست رشته های اعزامی کمیته ملی المپیک به بیستمین دوره این بازی ها هم حضور دارد البته با کاهش سهمیه.

کاروان اعزامی به دوره پیشین بازی های آسیایی که در هانگژو برگزار شد، ۳ سوارکار در ترکیب ورزشکارانش داشت اما با تصمیم کمیته ملی المپیک، سهمیه های این رشته برای ناگویا به یک نفر در بخش مردان کاهش یافته است.

اعزام همین تک سوارکار هم منوط به برخی شرایط است.

محمود حیدری رئیس فدارسیون سوارکاری در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد گفت: مسائل فنی که یکی از اولویت های اصلی برای انتخاب سوارکار اعزامی به ناگویا است. در این زمینه رنکینگ جهانی و آمادگی سوارکار برای مان تعیین کننده است اما علاوه بر این، مسائل غیرفنی هم در انتخاب سوارکار تعیین کننده است.

وی تصریح کرد: بر اساس پروتکل های تعریف شده، انتقال اسب باید از مبدا اروپا باشد. بنابراین یکی از شروط اعزام سوارکار، در اختیار داشتن اسب در اروپا است و اینکه بتواند از آنجا شرایط انتقال به محل برگزاری بازی های آسیایی را داشته باشد.

رئیس فدراسیون سوارکاری در مورد هزینه این جابه جایی نیز تصریح کرد: وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بابت این هزینه، تعهدی ندارند. هزینه جابه جایی اسب با خودِ صاحب اسب است.

وی تاکید کرد: با این اوصاف و علاوه بر شاخص های فنی، داشتن اسب در اروپا و توانایی پرداخت هزینه از دیگر فاکتورهایی است که در انتخاب سوارکار اعزامی به بازی های آسیایی مدنظر خواهد بود.

حیدری با اشاره به تلاش فدراسیون سوارکاری برای در اختیار گرفتن یک سهمیه در بخش زنان تاکید کرد: در صورتیکه برای اعزام سوارکار زن به بازی های آسیایی هم صاحب سهمیه شویم، بازهم شاخص فنی موردنظر را در انتخاب سوارکار زنِ اعزامی لحاظ خواهیم کرد.