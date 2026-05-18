۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۵

تدوین برنامه راهبردی ۱۰ ساله در فدراسیون سوارکاری

به گفته رئیس فدراسیون سوارکاری و در راستای تاکید وزیر ورزش مبنی بر توجه به برنامه‌های نظام‌مند، تدوین برنامه راهبردی ۱۰ ساله در برنامه این فدراسیون قرار گرفته است.

محمود حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اولین ملاقاتی که بعد از تصدی فدراسیون با وزیر ورزش داشت، گفت: در آن نشست ضمن مهم شمردن توجه متوازن به تمام بخش ها، بر نظام مند و کارشناسی بودن فعالیت های فدراسیون تاکید زیادی شد. در این راستا تدوین برنامه راهبردی ۱۰ ساله در برنامه فدراسیون سوارکاری قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه مطالعات کارشناسی برای تدوین این برنامه آغاز شده است، تصریح کرد: با کارشناسان ذی صلاح عقد قرارداد کرده ایم تا با کار کاملا کارشناسی، تدوین برنامه را به سرانجام برسانیم. در این راستا از همه استان ها هم اطلاعات فنی و لازم اخذ می شود، می خواهیم بر اساس عملکرد از همه صاحبنظران اطلاعات مدونی دریافت کنیم.

رئیس فدراسیون سوارکاری تاکید کرد: با تدوین برنامه راهبردی ۱۰ ساله، فعالیت های سوارکاری کشور در یک چارچوب مدون علمی و کارشناسی و فنی پیش خواهد رفت.

حیدری گفت: برنامه مورد نظر بعد از تدوین نهایی، ملاک عمل حتی برای تقویم سالیانه خواهد شد. در واقع هر سال برشی از این برنامه، تقویم سالیانه را مشخص می کند.

