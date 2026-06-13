به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه کمیته فنی فدراسیون سوارکاری، علی عزیزنیا و فائزه غروی دو سوارکار ایران در بازی های آسیایی ناگویا خواهند بود.

انتخاب این دو سوارکار بر اساس رنکینگ جهانی و همچنین شرط لازم برای داشتن اسب در اروپا و انتقال به ناگویا از این قاره، انجام شده است.

کمیته ملی المپیک ابتدا با یک سهمیه برای فدراسیون سوارکاری در بخش مردان موافقت کرده بود اما در ادامه و با رایزنی های صورت گرفته، سهمیه های این فدراسیون به ۲ سهمیه مردان و زنان افزایش یافت.

بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر در ناگویا برگزار می شود.