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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۳

سوارکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا مشخص شدند

سوارکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا مشخص شدند

فدراسیون سوارکاری با در نظر گرفتن شرایط فنی و پروتکل مسابقات، ۲ نماینده زن و مرد خود را برای اعزام به بازی‌های آسیایی مشخص کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه کمیته فنی فدراسیون سوارکاری، علی عزیزنیا و فائزه غروی دو سوارکار ایران در بازی های آسیایی ناگویا خواهند بود.

انتخاب این دو سوارکار بر اساس رنکینگ جهانی و همچنین شرط لازم برای داشتن اسب در اروپا و انتقال به ناگویا از این قاره، انجام شده است.

کمیته ملی المپیک ابتدا با یک سهمیه برای فدراسیون سوارکاری در بخش مردان موافقت کرده بود اما در ادامه و با رایزنی های صورت گرفته، سهمیه های این فدراسیون به ۲ سهمیه مردان و زنان افزایش یافت.

بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر در ناگویا برگزار می شود.

کد مطلب 6856279

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