اعزام ۲۰ سوارکار به بازی های جهانی عشایر بدون انتقال اسب

محمود حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط سوارکاری برای حضور در بازی های جهانی عشایر توضیح داد و گفت: با ۲۰ سوارکار شامل ۱۴ نفر در بخش مردان و ۶ نفر در بخش زنان در این دوره بازی ها شرکت خواهیم داشت. ۱۴ سوارکار ما در بخش استقامت بازی ها شرکت می کنند و ۶ چابک سوار هم برای اسبدوانی داریم.

وی با تاکید بر اینکه انتخاب سوارکاران بر اساس رنکینگ مسابقات ۱۴۰۴ بوده است، خاطرنشان کرد: تشکیل اردوی آماده سازی برای سوارکاران در برنامه است. این اردو در مورد چابک سواران ایران در اسبدوانی به میزبانی گنبد برگزار می شود و سوارکاران استقامتی ما هم در لرستان اردو خواهند داشت.

رئیس فدراسیون سوارکاری که پیش از این اعلام کرده بود برای بازی های آسیایی، سوارکاران شرکت کننده ملزم به در اختیار داشتن اسب و انتقال آن از مبدا اروپا هستند، خاطرنشان کرد: در مورد بازی های جهانی عشایر الزامی به انتقال اسب نیست. تامین اسب برای برگزاری رقابت های سوارکاری با میزبان بازی ها است. بر همین اساس سوارکاران ما بدون اسب شخصی در این دوره بازی ها حاضر خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه پنجمین دوره بازی های جهانی عشایر همزمان با اجلاس سران شانگهای در قرقیزستان برگزار می شود، تصریح کرد: بر همین اساس احتمالا استقبال از این دوره بازی ها نسبت به ادوار گذشته بیشتر باشد. در ادوار گذشته وزارت ورزش ایران هم به صورت سازمان یافته در بازی های جهانی عشایر شرکت نداشت، فدراسیون ها به صورت مستقل اقدام به حضور می کردند اما برای این دوره بازی ها، وزیر ورزش تاکید زیادی برای حضور منسجم و سازمان یافته ایران در قالب یک کاروان مشخص داشت.

حیدری در مورد مدال آوری سوارکاران ایران در بازی های جهانی عشایر نیز گفت: به هر حال برای دستیابی به مدال باید تلاش شود اما شرایط آمادگی سوارکار یک مسئله است. تحقق این مهم به شرایط اسب هم بستگی دارد. نمی توانیم اسب هایی که در بازی به کار گرفته می شوند، چه شرایطی دارند. این موضوع خیلی تعیین کننده است. هدف ما موفقیت و کسب مدال است اما همه شرایط تعیین کننده هستند.