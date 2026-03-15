لغو مجمع عمومی کنفدراسیون سوارکاری آسیا و اعتراض به آمریکا و صهیون ها

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است:
دبیرخانه مایل است به اطلاع اعضای هیات رئیسه و فدراسیونهای ملی برساند، با توجه به وضعیت فعلی که بخشهایی از منطقه شورای همکاری خلیج فارس را تحت تأثیر قرار داده است، تعدادی از نمایندگان فدراسیونهای عضو در حال حاضر با محدودیتهای سفر و چالشهای لجستیکی، به ویژه در رابطه با اتصال و برنامهریزی پروازهای بینالمللی، مواجه هستند.
به منظور اطمینان از تداوم مدیریت کنفدراسیون و امکان پیشبرد به موقع امور مهم قانونی مجمع، دبیرخانه با مشورت ریاست کنفدراسیون پیشنهاد میکند که مجمع عمومی آتی به صورت آنلاین و در تاریخ دیگری برگزار شود.
صدور این اطلاعیه با واکنش و اعتراض چین تایپه که تدارک لازم میزبانی اجلاس را دیده بود همراه شد، هند و تعدادی دیگر از فدراسیونهای کشورهای آسیایی نیز به این مورد و خسارت چند صدهزار دلاری که لغو این رویداد به سبب حضور کشور بیگانه در منطقه و بر هم زدن نظم در قاره بزرگ آسیا در کنار معوق ماندن تصمیمات اجلاس که از اهمیت فراوانی پیش از برگزاری بازیهای آسیایی ناگویا - ژاپن که کمتر از هفت ماه دیگر برگزار خواهد شد به شدت واکنش نشان دادند.
فدراسیون سوارکاری جمهوری لسلامی ایران نیز در یادداشتی به امضاء محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری خطاب به اعضا نوشت:
در حالی که ایران و کشورهای اسلامی در ضیافت ماه مبارک رمضان بودند و مردم کشورم خود را برای فرا رسیدن بهار و نوروز باستانی و سال جدید و فدراسیون سوارکاری ایران برای اجرای تقویم سال آینده آماده میکرد، ایالات متحده جنگ افروز با همراهی متحد منطقهای و رژیم صهیونی که دو بار در سالهای ۱۹۴۷-۱۹۴۹ و ۱۹۶۷ با تمامی کشورهای مسلمان و عربی جنگ کرد و سالها به تعرض به آب و خاک لبنان و سوریه و اردن و مصر و … پرداخته و چشم طمع به سرمایههای منطقه دارد و اینبار نیز با جعل واقعیت به خود جرأت داد به آب و خاک ایران بزرگ حمله کند، تا خوی استکباری خود را بیشتر و عیانتر در نزد جهانیان نشان دهد. در جنایتی آشکار کودکان بی گناه و مدارس را هدف قرار داد و ورزشگاهها که مظهر صلح و همبستگی کشورها و نشان پویایی و نشاط جوانان است و هر یک از شما اعضا محترم کنفدراسیون سوارکاری آسیا در ایران زیبا و در بین مردمان خوب و میهمان نواز کشورم بودهاید و یا بارها پرچمهای هر یک از کشورهای شما در استادیومها و ورزشگاههای ایران به اهتزاز درآمده و سرود کشورتان به سبب افتخار آفرینی ورزشکارانتان در آنجا نواخته شده را آماج حملات خود قرار دادهاند.
در نزدیکی تعدادی از باشگاههای سوارکاری که اسبها و مادیانهای آبستن حضور دارند تعدادی بمب و راکت فرود آمده و موجب خسارت و انتقال اسبها گردیده است. سکوت در برابر این فاجعه و حضور بیگانه در منطقه جز خسارتهای بیشتر برای کشورها و بر هم زدن ثبات و صلح و همزیستی مسالمت آمیز همسایهها و کشورهای اسلامی و قاره بزرگ آسیا و به ویژه خسارت برای ورزشمان نخواهد بود و تنها سود بیشتر آمریکا و رژیم صهیونی را در پی خواهد داشت. بیاد داشته باشید ایران در طول تاریخ هیچ وقت به هیچ کشوری حمله نکرده مگر برای دفاع از خود. ما اینجا از صلح و ورزش میگوئیم و آنها آنجا از جنگ و سیاست! ما ایستادهایم، پیروز میشویم و مطمئن هستیم روزی مجدد میزبان شما در کشور بزرگ و تاریخی و زیبای ایران خواهیم بود و امیدواریم اجلاس آتی را با حضور همه شما در تهران برگزار کنیم.
